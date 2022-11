El capità alemany, Manuel Neuer, amb el braçalet que finalment no lluirà. Foto: DPA

Els colors de l'arc de Sant Martí no lluiran als braçalets de capità de cap jugador al Mundial de futbol . Tot i que set seleccions (Anglaterra, Alemanya, Països Baixos, Gal·les, Bèlgica, Dinamarca i Suïssa) havien anunciat la seva intenció de fer-ho (fins i tot el president de la Federació anglesa s'havia mostrat disposat a assumir i pagar les multes), finalment aquest dilluns 21 de novembre el matí s'ha anunciat que no ho faran.

En un comunicat conjunt, les federacions d'aquests combinats nacionals han advertit que l'ens rector ha estat "molt clar que imposarà sancions esportives" si els capitans surten amb aquests braçalets al terreny de joc. "Com a federacions nacionals, no podem posar els nostres jugadors en una posició en què puguin enfrontar-se a sancions esportives, incloses l'amonestació, per la qual cosa hem demanat als capitans que no intentin portar els braçalets als partits de la Copa de Món" , afegeixen.