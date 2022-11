L'equip nacional iranià. Foto: DPA

Una de les imatges més icòniques i potents del Mundial 2022 la van protagonitzar els jugadors de la selecció de l'Iran. Els 11 elegits per Carlos Queiroz per jugar contra Anglaterra en el seu debut no van cantar l'himne nacional del país just abans del partit.

Aquesta acció s'ha interpretat com una mostra de suport a les protestes que, des de fa mesos, hi ha a terra iraniana després d'escàndols com l'assassinat de Mahsa Amini.

De fet, la televisió de l'estat va tallar l'emissió del moment, en constatar que els futbolistes no cantaven l'himne.

Després de la trobada, el capità del combinat, Ehsan Hajsafi, ha asseverat que les condicions al país "no són les adequades", i ha reconegut que l'equip competeix per representar la població tan bé com puguin. "Tot el que tenim és per ells, i hem de lluitar. Hem de jugar tan bé com puguem i anotar gols per representar la valenta població de l'Iran amb bons resultats", va assegurar el jugador de l'AEK Atenes.