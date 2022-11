L´interior de l´hotel de concentració de la selecció dels Estats Units. Foto: US Soccer

Que el futbol és una eina molt poderosa és una obvietat . Pot servir com a motor de canvi, com a instrument dintegració, com un pur joc. Tot i això, des del passat diumenge 20 de novembre, està en marxa el Mundial, que es disputa a Qatar . Múltiples col·lectius han denunciat l'adjudicació de la cita per part de la FIFA a l'estat sobirà àrab i molts aspectes relacionats amb la Copa del Món : la mort de milers de treballadors migrants en la construcció dels estadis , el paper denigrant que les lleis del país causen que pateixin les dones ... i l' absència de drets i llibertats per al col·lectiu LGTBI+ , perseguit i penat.

En aquest sentit, entitats com l' Observatori contra l'Homofòbia i Panteres Grogues (l'únic club esportiu LGTBI+ & friends de Barcelona) han alçat la veu per denunciar que la gran cita del futbol mundial està servint per “blanquejar” la imatge de Qatar.

"És el mundial de la vergonya . Els diners , clarament, han passat per davant de l'ètica i dels drets ". Així de contundent es mostra el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez , en declaracions a Catalunya Press . El dirigent del col·lectiu apunta que Qatar és un dels pocs països del món que castiga l'homosexualitat i diu que "protestem quan es va anunciar l'adjudicació i continuarem protestant", apunta.

"M'HAGUÉS AGRADAT QUE LLUMESSIN EL BRAÇALET"

Tot i que moltes persones temien que, un cop comencessin els partits, el focus es traslladés de la reivindicació dels drets del col·lectiu, no ha estat així. De fet, els capitans de set seleccions europees es van mantenir ferms en la seva intenció de portar un braçalet amb els colors de l'arc de Sant Martí . Únicament l' amenaça de sanció de la FIFA va fer que fessin un pas enrere el mateix dia que havia de debutar Anglaterra, el 21 de novembre passat.

Josh Cavallo és l'únic jugador professional obertament gai actualment. Foto: Josh Cavallo

"M'hauria agradat que ho lluïssin. Però una vegada més, van pesar les pressions i van guanyar els que guanyen sempre", reflexiona Rodríguez, que apunta que el fet que la Copa del Món s'estigui disputant en un estat de les característiques de Qatar pot generar una doble lectura. "De nou, he de dir que els diners van guanyar la batalla a l'ètica, però alhora, l'escenari i la dimensió que té un Mundial de futbol masculí fa que les protestes arribin a aquesta repercussió", conclou.

FALTEN REFERENTS

Per la seva banda, Alberto Martín, cap de comunicació de Panteres Grogues , va lamentar fa uns dies al programa Tot és mou de TV3 que la FIFA "no ha tingut en compte els drets humans" a l'hora d'organitzar el campionat. "El que han prioritzat és un interès econòmic, perquè fins i tot Joseph Blatter (president del màxim organisme del futbol quan es va anunciar la candidatura guanyadora) ha admès que es van equivocar", va afegir.

A més, Martín va apuntar que, encara avui, no hi ha grans referents del col·lectiu pel que fa als futbolistes, cosa que no passa al futbol femení. "A l'elit no n'hi ha cap que hagi sortit de l'armari. De tots els homes que juguen a Qatar no n'hi ha cap homosexual o bisexual?", es preguntava.

Precisament un dels pocs futbolistes que ha admès públicament la seva homosexualitat, l'australià Josh Cavallo (que l'octubre del 2021 va fer l'anunci i que no ha estat inclòs a la llista del combinat oceànic) va criticar amb duresa la FIFA per l'episodi viscut amb els capitans de les set seleccions que havien decidit lluir els colors de l'arc de Sant Martí. "Heu perdut el meu respecte", va escriure al perfil d'Instagram.