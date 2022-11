Bandera de Pernambuco

La croada de Qatar contra el col·lectiu LGTBI no treu el fre durant el Mundial . Tant és així que els policies qatarians van requisar una bandera d'un reporter brasiler perquè la van confondre amb la del col·lectiu LGTBI. A continuació, van interrogar el periodista i el van maltractar, segons les paraules.

El periodista en qüestió, Víctor Pereira, va publicar a les seves xarxes socials com els guàrdies el van detenir per quedar-se amb la seva bandera, que no era altra que la de Pernambuco, un dels vint-i-sis estats que formen la República Federativa del Brasil. "Van venir darrere de les noies pensant era una bandera LGBT, però en realitat és només la bandera de Pernambuco", va acusar Pereira a Twitter.

El reporter va gravar l'episodi però els guàrdies el van obligar a eliminar-lo del telèfon. Afortunadament per a ell, un aficionat que estava a prop va gravar el moment per poder-ho publicar. "Això és un absurd perquè tenim autorització de la FIFA per filmar absolutament tot", va reclamar el reporter, per acusar a continuació que "van prendre la bandera de Pernambuco, la van tirar a terra i la van trepitjar. Quan algunes persones van intervenir van suavitzar la situació".