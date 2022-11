Espanya goleja en el seu primer partit del Mundial / @EP

Espanya ha tingut una estrena mundialista més que plaent després d'endossar-li set gols a Costa Rica (7-0). El plantejament de Luis Enrique ha deixat convalescent el conjunt tic durant els 90 minuts i van mostrar que la Roja pot ser un candidat per emportar-se aquest Mundial. Els golejadors del conjunt espanyol van ser Ferrán Torres per partida doble, Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler i Morata.

DOMINI TOTAL ALS PRIMERS 45 MINUTS

La idea de Luis Enrique era clara: anar al?atac des del primer moment i no dubtar en defensa. Dit i fet, els seus pupils van seguir al peu de la lletra les seves indicacions i van començar pressionant amunt perquè qualsevol mínima possessió del conjunt tic acabés a les botes d'algun jugador espanyol.

La Roja va començar avisant per partida doble, primer amb un xut de Dani Olmo i després amb un altre de Marco Asensio. Tots dos van sortir fregant el pal, però lluny de frustrar el combinat nacional, l'únic que va fer va ser augmentar les ganes de marcar el primer gol. Per això no van haver d'esperar gaire, ja que dos minuts després Dani Olmo anotava el primer gol gràcies a una assistència de Gavi. L'extrem del RB Leipzig rebia la pilota d'esquena, però aconseguia fer la mitja volta per encarar Keylor Navas i enviar la pilota al fons de la xarxa.

Deu minuts després, Marco Asensio es rescabalava de la seva decisió inicial i col·locava el 2-0 al marcador gràcies a una assistència de Jordi Alba , que va quallar una excel·lent primera part, no només per la passada prèvia al segon gol, sinó per provocar el penal que Ferrán Torres transformaria al 30'.

MATEIX GUIÓ, MATEIXA SUPERORITAT

La segona meitat no era gaire diferent, ja que Espanya seguia dominant i buscant la porteria de Keylor Navas. El quart tant era de Ferrán Torres, que com diu la dita, "ell s'ho ha guisat i ell s'ho ha menjat". Gavi se la cedia a l'extrem del Barça però perdia la pilota en primera instància, encara que la seva lluita per recuperar-la tenia recompensa i se la quedava per provar el xut, envoltat de defenses, però amb la fortuna d'enviar-la al fons de la xarxa. Per tant, dobleteu per reforçar la confiança d'un dels golejadors de la Selecció.

A partir d'aquí, roda de canvis per repartir minuts i donar descans als més veterans, com ara Jordi Alba i Busquets. També va ser el moment de Balde per sortir al camp i debutar al seu primer Mundial amb tan sols 19 anys.

El cinquè gol va venir de les botes de Gavi després d'una centrada de Morata que remata de primeres des de la mitja lluna. La golejada la van arrodonir Carlos Soler i Morata als minuts finals, que no van voler perdre l'oportunitat d'apuntar-se a la festa.

Els de Luis Enrique es col·loquen primers del grup E i el seu proper partit serà el front a Alemanya diumenge que ve a les 20.00 hores.