Neymar amb Brasil / @EP

El Mundial de Qatar 2022 viu aquest dijous 24 de novembre la seva cinquena jornada amb el primer partit de la Fase de Grups per a vuit seleccions. La golejada històrica d'Espanya davant de Costa Rica per 7-0 va ser el més destacat d'aquest dimecres, on també van jugar el Marroc contra Croàcia (0-0), Alemanya contra el Japó (1-2) i Bèlgica contra el Canadà (1-0).

Aquest dijous és el torn de les seleccions següents:

- Suïssa - Camerun: el partit del grup G es disputarà a les 11:00h (hora peninsular) i es jugarà a l'estadi Al Janoub.

- Uruguai - Corea del Sud: la trobada del grup H tindrà lloc a les 14:00h (hora peninsular) i es disputarà a l'estadi Education City.

- Portugal - Ghana: el partit del grup H es disputarà a les 17:00h (hora peninsular) i es jugarà a l'estadi 974.

- Brasil - Sèrbia: la trobada del grup G tindrà lloc a les 20:00h (hora peninsular) i es disputarà a l'estadi Lusail.