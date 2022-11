Foto: Parlament Europeu

Segueixen les reaccions adverses al Mundial de Qatar. I l'últim a pronunciar-se ha estat el Parlament Europeu (PE), que dijous passat 24 de novembre va emetre un comunicat anunciant que ha demanat explicacions al govern d'aquest país asiàtic pels treballadors migrants que han mort a la construcció dels estadis.

Tot i que no s'ha donat una xifra concreta per part de les autoritats qatarístiques (que als certificats de defunció solen posar que les morts són per causes naturals), investigacions periodístiques apunten que serien més de 6.000 els que han perdut la vida en els últims anys.

Tal és així que el PE exigeix una investigació a fons i reclama que les víctimes de violacions dels drets humans disposin de vies legals per sol·licitar justícia i exigir responsabilitats. També reclama que Qatar revisi la manera de comptabilitzar aquestes defuncions.

D'altra banda, el PE també carrega contra la FIFA per la seva decisió d'adjudicar la Copa del Món a aquest estat. De fet, el comunicat és dur amb el màxim organisme del futbol mundial, assegurant que així "danya la imatge del futbol".