Gavi i Balde celebrant un gol amb Espanya / @EP

Aquest dijous va finalitzar la primera de les tres jornades de la fase de grups del Mundial de Qatar 2022 amb més sorpreses de les esperades. Més enllà dels resultats, fàcilment es podrien detectar qui han estat els guanyadors d'aquests primers dies i qui són els grans derrotats.

Possiblement, les seleccions que surten més reforçades després del seu debut mundialista són Espanya i França . No cal ni comentar que la golejada espanyola de 7-0 sobre Costa Rica li va servir al combinat de Luis Enrique per tenir una carta de presentació excel·lent, en què el seu joc va enlluernar tothom. Tot i no tenir un golejador pur, sis jugadors -Ferrán Torres, Morata, Gavi, Carlos Soler, Asensio i Dani Olmo- es van disfressar de '9' i van batre la porteria de Keylor Navas.

França , per la seva banda, va batre 4-1 a Austràlia amb gols de Rabiot, Mbappé i Giroud per partida doble. Tot i les nombroses baixes del combinat gal -Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema, Kimpembe...-, els de Didier Deschamps no van trobar a faltar cap d'ells i va resoldre el tràmit amb molt bona nota, exhibint enganxada i eficàcia.

A la creu dels resultats , Argentina i Alemanya encapçalen totes les portades. La selecció capitanejada per Leo Messi va caure contra l'Aràbia Saudita per 2-1. La selecció albiceleste va marcar quatre gols a la primera meitat, però els van anul·lar tres per fora de joc, ia la segona part els saudites van sortir molt millor, fins al punt de capgirar el marcador. Els nervis inicials, l'excessiva pressió per aixecar-se campió en aquest Mundial i el bon plantejament defensiu dels àrabs van complicar el paper dels de Lionel Scaloni.

Pel que fa a Alemanya , va aconseguir una derrota davant de Japó en un partit molt igualat. El gol inicial de Gundogan de penal no va ser suficient perquè els nipons capgiressin els segons 45 minuts.