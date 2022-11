Resultats dia 6: Anglaterra i els Estats Units signen l'empat en la seva estrena al Mundial|@EP

El dia va començar amb un Gal·les-Iran rebut amb l'expectació de si els perses tornarien a abstenir-se de cantar el seu himne en suport a les protestes que s'estan produint al país . Sí que ho van fer, cosa que es va reflectir a les grades amb el plor de nombrosos aficionats iranians, segons ha informat la VozPopuli .

Després de la sonora derrota de Qatar, va arribar l'empat dels Països Baixos i l'Equador, que tensa la corda de la fase de grups i relega el desenllaç a l'última jornada . Finalment, un renyit duel anglosaxó entre els Estats Units i Anglaterra s'ha tancat en taules, posant més pressió en els darrers enfrontaments del grup.

Gal·les - Iran (0-2)

La selecció de l'Iran està a un pas de la gesta històrica de ficar-se als vuitens de final d'un Mundial després de tombar Gal·les (0-2) a la segona jornada del Grup B de la cita de Qatar 2022, en un duel al que els iranians van ser molt millors que uns 'dracs vermells' que es queden a la vora de l'eliminació.

L'ofensiva iraniana va ser brutal i Gal·les va aguantar el 0-0 fins a l'expulsió del seu porter i heroi Wayne Hennessey al 87'. A partir de llavors, els gal·lesos van encaixar els gols de Roozbeh Cheshmi i Ramin Rezaeian per veure's obligats a fer un miracle, mentre que els perses estan més a prop de superar, per primera vegada, una fase de grups mundialista.

Qatar - Senegal (1-3)

La selecció del Senegal ha signat aquest divendres la seva primera victòria al Mundial 2022 davant l'amfitriona, Qatar (1-3), al caire l'eliminació i fulminada poc després, després d'encaixar la seva segona derrota a la segona jornada del Grup A, mentre que els africans segueixen amb vida i fiquen pressió als Països Baixos i l'Equador.

En el debut de l'àrbitre espanyol Antonio Mateu Lahoz a la cita mundialista, tots dos combinats, que havien caigut per 0-2 a la primera jornada, van saltar al camp de l'Estadi Al Zumama sense marge d'error, conscients que una derrota significaria la seva eliminació pràcticament matemàtica del torneig. Per Qatar va ser definitiu .

Països Baixos - Equador (1-1)

La selecció dels Països Baixos no va poder passar aquest divendres de l'empat (1-1) davant l'Equador, que va igualar el gol de Gapko per mitjà de l'actual Bota d'Or del Mundial, Enner València, i va desaprofitar l'oportunitat de certificar matemàticament la plaça als vuitens de final, deixant a totes dues seleccions amb quatre punts i colíders del Grup A.

El gol inicial dels europeus no va intimidar una selecció equatoriana que es va llançar a l'atac i va arribar a posar contra les cordes els taronges més una vegada. El seu capità va trobar el premi a la insistència només començar la segona part i, encara que van merèixer la victòria, el Khalifa International va presenciar un empat que deixa per a l'última jornada el desenllaç del grup. Ara, els Països Baixos s'ho jugarà tot davant Qatar , que amb aquest empat queda fora del Mundial, mentre que l'Equador haurà de fer el mateix davant una Senegal que arriba viva a l'última jornada després de sumar aquest dimecres la primera victòria davant l'amfitriona (1 -3), a l'altre partit del grup.

Anglaterra - Estats Units (0-0)

Anglaterra i els Estats Units van firmar aquest divendres taules (0-0) en un partit molt igualat i disputat que posposa el pas a vuitens dels anglesos al Mundial de Qatar , i manté vives les esperances nord-americanes, en un Grup B que haurà d'esperar a la darrera jornada per conèixer el desenllaç.

Gareth Southgate va tornar a apostar pel mateix onze que tan bons resultats li va donar davant l'Iran (6-2), encara que aquesta vegada amb prou feines el va funcionar.

El tècnic anglès va disposar a Harry Kane i Raheem Sterling amb un desapercebut Bukayo Saka al trident ofensiu, mentre que Bellingham, molt sobrepassat , no va poder liderar la sala de comandaments amb Mount i Declan Rice. Els 'Tres Leones' van ser un miratge del primer partit, malgrat una posada en escena exultant, davant d'una selecció que encara no ha dit l'última paraula en aquest torneig. Amb una mica més de dubtes en defensa, davant la insistència del combinat americà, la fase ofensiva dels anglesos tampoc va ser bona, on va faltar velocitat, verticalitat i molta efectivitat.

A Anglaterra (4 punts) li val l'empat a l'última jornada davant l'Iran (3) per passar de ronda , encara que si vol fer-ho com a primera de grup està obligada a guanyar, mentre que els Estats Units (2) hauran de fer el mateix front a Gal·les (1) si vol tornar a disputar uns vuitens de final que no trepitgen des del 2014 .