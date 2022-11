Victòria tranquil·litzadora per a Argentina davant Mèxic|@EP

Leo Messi va aparèixer quan la selecció d' Argentina més ho necessitava. Un gol seu va canviar completament un partit que l' albiceleste necessitava guanyar davant de Mèxic després d' un debut amb una derrota inesperada contra l ' Aràbia Saudita . El rosarí va reconèixer després del matx que no havien fet el seu millor futbol, però van fer el que havien de sumar els tres punts.

“Avui era molt complicat aixecar-nos, perquè Mèxic juga bé, té un gran tècnic i maneja bé la pilota. A la primera part vam jugar amb molta intensitat ia la segona, quan ens calmem, vam tornar a ser el que som nosaltres. Pel resultat, l'eufòria i la necessitat es va fer el partit com es va fer, però calia guanyar”, va dir el davanter.

Messi va reconèixer que el primer partit, en què van caure de manera sorprenent, els va costar molt. “Hi ha molts condicionants en un primer partit. Molts nois que juguen el primer mundial, l'horari. No són excuses, però no sortim com havíem de sortir”, va assegurar.

Per part seva, Ángel di María ha destacat que la victòria els dóna tranquil·litat. “Avui vam poder donar una alegria a la gent, a nosaltres, a les nostres famílies. Continuem lluitant, com sempre, intentant donar-ho tot. Avui per sort es va donar i és una tranquil·litat per a tothom”. Per acabar, Enzo Fernández va reconèixer haver complert “el somni de fer un gol en un Mundial”.