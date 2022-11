Partits avui 27 de novembre al Mundial 2022: qui juga, horaris, TV i resultats de la Copa del Món|@EP

Aquest diumenge, 27 de novembre, Espanya pot deixar encarrilat el bitllet. Davant Alemanya , el quadre de Luis Enrique , que ve de golejar a Costa Rica , vol ratificar les seves bones sensacions, i aquesta és la seva gran oportunitat per demostrar la seva vàlua.

Altres de les trobades de la jornada involucren a seleccions com Croàcia o Bèlgica , dos dels combinats més potents del torneig. Els de Roberto Martínez tenen la mateixa comesa que Espanya : deixar lligat l'accés a la següent ronda. Mentrestant, l'escaire croat, que va empatar a la primera jornada del torneig, busca estrenar el seu caseller de triomfs a Qatar per no ficar-se en problemes de cara a la tercera i decisiva trobada de la fase de grups.

Partits en directe de la segona jornada del Mundial de Qatar: Grups E i F

Japó-Costa Rica

Bèlgica-Marroc

Croàcia-Canadà

Espanya-Alemanya

Quins partits hi ha avui al Mundial 2022? Horaris i TV

Grup E

Hora Partit TV 11:00 Japó-Costa Rica Gol Mundial (Dial 57 de Movistar) 20:00 Espanya-Alemanya Gol Mundial (Dial 57 de Movistar), Gol Mundial 2 (Dial 58 de Movistar) i La 1 de TVE.

Grup F

Hora Partit TV 14:00 Bèlgica-Marroc Gol Mundial (Dial 57 de Movistar) 17:00 Croàcia-Canadà Gol Mundial (Dial 57 de Movistar)

Resultats d'ahir a la Copa del Món 2022

Grup C

Resultat Golejadors Polònia 2-0 Aràbia Saudita Zielinski 38′, Lewandowski 81′ Argentina 2-0 Mèxic Messi 63′, Enzo Fernández 86′

Grup D