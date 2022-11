Espanya busca el passi a vuitens davant d'una Alemanya a la vora del ko|@EP

La selecció espanyola de futbol buscarà aquest diumenge (20.00 hores/La 1) vorejar la consecució del bitllet per als vuitens de final del Mundial , objectiu per al qual necessita sumar la seva segona victòria imposant-se a una Alemanya 'ferida' ia la vora de l'abisme i evitar a més un altre tipus d'urgències.

Espanya va signar una estrena mundialista per al record. Va espantar qualsevol 'fantasma del passat' i va deixar un gran partit davant Costa Rica, a qui va desarborar des del principi fins al final per aconseguir un 7-0 que serveix de reforç anímic i en la confiança d'un equip que va oferir molt bon joc.

Hores abans d'aquesta exhibició, la selecció alemanya, tetracampiona del món, allargava el malson en què està sumida des de Rússia. Allà, va fer història, negativa, en no passar la fase de grups sent l'actual campiona, i en el seu inici a Qatar no va poder esquivar una altra derrota, davant del Japó, que complica el seu futur i que l'obliga a reaccionar davant la 'Roja'.

Alemanya està 'ferida' i això la fa segurament més perillosa per al combinat de Luis Enrique Martínez, que malgrat la contundent victòria es troba davant d'un escenari no previst i que també pot complicar el camí cap a les cruïlles si cau derrotat.

Tots dos estaran pendents del Costa Rica-Japó , que es juga abans de la trobada. Més segurament els de Hansi Flick , que saben que si els 'tics' no guanyen, una segona derrota els enviaria a casa novament abans d'hora. Si els de Luis Fernando Suárez no guanyen, a Espanya la victòria el ficaria a vuitens.

I la triple campiona d' Europa arriba a aquest examen exigent que pot calibrar les seves opcions plena de bon ànim. La victòria i el joc del debut ha enfortit encara més un grup afamat i que sap de la importància que hi haurà en joc davant d'una ' Manschaft ' que ja no atemoreix com antany, però que compta amb molta qualitat i una filosofia molt similar.

De fet, la 'Roja' no ha perdut els seus tres últims partits davant aquest rival, amb dos empats i, sobretot, el recordat 6-0 de la Lliga de Nacions 20-21 a La Cartuja de Sevilla . En grans competicions, les victòries per 0-1 a la final de l'EURO 2008 ia les semifinals del Mundial del 2010 també parlen d'una renovada rivalitat i una igualtat més gran que s'ha de reflectir en el terreny de joc de l'Estadi Al Bayt on la pressió i la lluita per la possessió seran claus.

Luis Enrique va quedar molt satisfet amb el rendiment dels seus jugadors davant el combinat costa-riqueny, però també sap que ara tindrà al davant un rival diferent, amb moltes semblances i que no l'esperarà a prop de la seva àrea, però també amb més dubtes al vestidor que a l'espanyol després d'uns darrers resultats que no han estat els millors.

El tècnic asturià ha de decidir quin és el millor onze per afrontar aquesta trobada, en què el més segur és que introdueixi algunes novetats, principalment perquè no sol repetir equip titular a la seva estada a la banqueta del combinat nacional i té l'opció d'introduir novetats , sobretot enrere i en atac pel mitjà amb Gavi, Pedri i Busquets sembla la més 'fixa'.

En aquest sentit, els principals dubtes poden ser si Luis Enrique manté Rodri Hernández de central o aposta per un jugador més 'condicionat' a aquesta posició com Eric García per subjectar millor el perillós atac combinatiu del rival. Dani Carvajal també es perfila com a possible relleu al lateral dret de César Azpilicueta .

Per la seva banda, al front ofensiu, Luis Enrique ha de decidir si insisteix amb Marco Asensio com a '9' o si fica Álvaro Morata , mentre que el bon partit de Ferran Torres i Dani Olmo davant Costa Rica podria mantenir-los a l'onze per davant d'altres opcions com Pablo Sarabia, Nico Williams o el mateix Asensio.

Pel que fa a Alemanya, Hansi Flick i el seu vestidor han insistit que ja saben el que van fer malament davant el Japó , un rival que, al contrari que Espanya , els va cedir el control del partit a la primera part i davant la qual va mostrar certa inseguretat defensiva .

Així, Joshua Kimmich podria endarrerir la seva posició al lateral dret, una de les posicions on més va patir la Mannschaft davant el Japó , per la qual cosa Leon Goretzka i el seu poder físic entraria a l'onze per contrarestar una de les principals virtuts de la Vermella ' a costa de sacrificar un davanter com Thomas Müller.

Leroy Sané , peça clau i absent per lesió a l'estrena, podria tornar, encara que la seva titularitat sembla més complicada pel que es mantindrien els seus companys al Bayern Serge Gnabry i l''elèctric' i perillós Jamal Musiala .