Aquest dilluns 28 de novembre es clou la segona jornada de la fase de grups. A continuació us detallem el menú d'aquest primer dia de la setmana.

- Camerun - Sèrbia: com és habitual, la primera cita del dia serà a les 11:00h (hora peninsular). Tots dos equips, del grup G, tenen 0 punts i necessiten guanyar. El matx es disputarà a l' Al Janoub Stadium.

- Corea del Sud - Ghana: el primer partit del grup H enfrontarà els asiàtics i els africans. Després de la derrota del primer partit, els Black Star han de guanyar per no anar-se'n a casa, mentre que els sud-coreans van empatar. El servei inicial es farà a les 14:00h (hora peninsular), en un partit que tindrà com a escenari l' Education City Stadium.

- Suïssa - Brasil: sense Neymar, els brasilers buscaran el segon triomf i la classificació per a vuitens. Els helvètics també van guanyar el seu primer partit. La pugna pel liderat del grup G començarà a les 17:00h (hora peninsular) a l' Stadium 974.

- Portugal - Uruguai: sobre el paper, el millor partit del dia. Xerrades i lusitans buscaran un triomf per acostar-se a la ronda següent. El Lusail Stadium serà l'escenari de la trobada, que s'engegarà a les 20:00h (hora peninsular).