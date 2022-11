Foto: Twitter (@lopez_yoselina)



La Policia de Brussel·les es va veure obligada a intervenir el passat diumenge 27 de novembre per contenir els disturbis ocorreguts durant la trobada que les seleccions nacionals de Bèlgica i el Marroc han disputat al Mundial de Qatar, i que s'ha saldat amb la victòria del combinat nord-africà (2-0).

"La situació s'està normalitzant però la policia continua mobilitzada. Gràcies a la unitat de comandament i cooperació de la policia hem contingut els incidents a un sol carrer", ha fet saber l'alcalde de Brussel·les, Philippe Close, al compte de Twitter.

Un centenar de policies, armats amb canons d'aigua, van haver d'intervenir contra els simpatitzants, que van destrossar mobiliari urbà i van llançar projectils contra els agents, segons ha informat la portaveu local de la Policia de Brussel·les-Capital/Ixelles, Ilse Van de Keere, a l'agència oficial de notícies del país.

"Hi va haver ús de material pirotècnic, llançament de projectils, ús de pals, foc a la via pública, en particular d'un contenidor a la intersecció del bulevard Lemonnier i la Rue de Woeringen", ha explicat. Almenys un periodista ha resultat ferit per focs artificials.

El primer ministre del país, Alexander De Croo, va condemnar els disturbis. "El futbol hauria de ser una festa", ha declarat a la tornada de la seva gira per Ucraïna. Per part seva, la ministra de l'Interior, Annelies Verlinden, ha lamentat que "entristeix veure com alguns s'aprofiten de la situació per provocar un motí", abans d'agrair a la policia la seva tasca. "Estan fent tot el possible per posar fi" a la violència "i faran tot el possible per identificar els esvalotadors en els propers dies", ha conclòs.