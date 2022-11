Foto: KNVB

Aquest dimarts 29 de novembre es juguen els darrers partits de la fase de grups per als equips dels grups A i B. Per tant, es coneixeran els primers equips classificats per als vuitens de final de la Copa del Món de Qatar.

Els horaris de les trobades són:

- Equador - Senegal: partit amb un al·licient clar: qui guanyi, es classifica. Els sud-americans parteixen amb un punt més que els africans. La trobada es posarà en marxa a les 16:00h (hora peninsular) al Khalifa International Stadium.

- Països Baixos - Qatar: si els neerlandesos guanyen, s'asseguraran ser primers del grup A. Els amfitrions, per la seva banda, saben que no tenen opcions de classificar-se. El partit es jugarà a les 16:00h (hora peninsular) a l'Al Bayt Stadium.

- Iran - EUA: partit marcat per la polèmica al voltant de la no inclusió del símbol de la República Islàmica de l'Iran en una publicació de l'equip nord-americà. L'equip que guanyi es classificarà (manca veure si com a líder o com a segon) al grup B. El xoc es posarà en marxa a les 20:00h (hora peninsular) a l' Al Thumama Stadium.

- Anglaterra - Gal·les: xoc 100% britànic al grup B. Un empat de la classificació als anglesos, mentre que els gal·lesos necessiten un triomf per no anar-se'n cap a casa. La trobada arrencarà a les 20:00h (hora peninsular) a l' Ahmed bin Ali Stadium.