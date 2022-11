Estadi de Qatar @ep

El principal responsable del comitè del Mundial de futbol de Qatar , Hassan al-Zauadi, ha admès que entre 400 i 500 treballadors migrants han mort en projectes vinculats directament o indirectament a la cita esportiva que se celebra aquests dies, la xifra més alta reconeguda fins ara per les autoritats qatarianes.



Un informe recent del diari britànic 'The Guardian' estimava en uns 6.500 la xifra de morts en un país criticat en reiterades ocasions per la falta de drets dels treballadors estrangers, la majoria víctimes d'un sistema, la 'kafala', que els manté lligats al seu ocupador.



Amb motiu de l?inici del Mundial, les autoritats de Qatar han posat en dubte la veracitat d?aquesta xifra. Al Zauadi ha afirmat en declaracions al periodista Piers Morgan, a Talk TV, que encara que encara no se sap "el número exacte", la forquilla provisional ronda el mig miler.



Tot i això, ha emfatitzat que, dins d'aquest total, només 40 morts correspondrien a projectes per aixecar nous estadis . Tres de les morts serien accidents laborals directes i els 37 restants correspondrien a migrants que participaven en la construcció però no van morir per la feina, segons la versió oficial.



Al Zauadi, la figura més visible de l'organització i vinculat també al futbol europeu, ha admès que "hi havia d'haver millores" en l'àmbit laboral i s'està avançant en aquest sentit.



De fet, ha esgrimit que aquesta millora deriva en gran mesura del Mundial, que ha posat ara Qatar sota el focus del món.



"Estem compromesos amb la transparència", ha assenyalat aquest responsable, que considera que l'esdeveniment pot haver estat un catalitzador per aconseguir avenços al primer país àrab que acull un Mundial de futbol.



Per a Amnistia Internacional, el mer debat al voltant de la xifra de treballadors morts evidencia la necessitat de "veritat i justícia" per a les famílies dels treballadors, en paraules del responsable de Justícia Econòmica i Social de l'ONG, Steve Cockburn.



"L'última dècada, milers de treballadors han tornat a casa en taüts, sense que els seus éssers estimats rebessin una explicació" , ha dit Cockburn, que ha atribuït "cents" d'aquestes morts a la calor extrema i les "penoses" condicions laborals imposades a Qatar.



Sense una "investigació completa", ha afegit, "mai no se sabrà la veritable escala de les vides perdudes". "Fins que no es remeiïn els abusos que pateixen els treballadors migrants a Qatar, el llegat d'aquesta Copa del Món quedarà entelat pel maltractament", ha remarcat.