Àrbitra Stéphanie Frappart / @EP

Stéphanie Frappart farà història aquest dijous, quan arbitri el partit entre Alemanya i Costa Rica i es converteixi en la primera dona que dirigeixi un partit del Mundial de futbol masculí. Aquest partit no és fútil, ja que la trobada entre alemanys i tics del grup E definirà qui passa a vuitens del campionat.

Frappart també estarà acompanyada per un cos arbitral compost de manera integra per dones. Les assistentes del partit seran la brasilera Neuza Back i la mexicana Karen Díaz Medina . Per part seva, l'hondureny Said Martínez exercirà com a quart àrbitre.

Aquesta serà la tercera participació de la col·legiada francesa en aquest Mundial, ja que va exercir com a quarta col·legiada al Mèxic-Polònia i també al Portugal-Ghana. Les altres àrbitres que també han tingut participació han estat la ruandesa Salima Mukansanga, que va ser la quarta col·legiada al França-Austràlia, i la japonesa Yoshimi Yamashita als xocs Bèlgica-Canadà, Anglaterra-Estats Units, Bèlgica-Marroc i Gal·les-Anglaterra .

Frappart ja va fer història prèviament, quan el 2019 va arbitrar la final de la Supercopa d'Europa entre el Liverpool i el Chelsea, amb victòria dels reds. “Estic molt feliç. No esperava que em donessin l'assignació de la Supercopa, és un gran honor per a mi i per a les àrbitres també. Espero que serveixi d'exemple per a les àrbitres, i per a qualsevol jove que aspiri a ser-ho”, va dir a la prèvia d'aquesta trobada.