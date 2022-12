Els argentins han passat a vuitens com a primers de grup. Foto: Twitter (@Argentina)

Quatre seleccions més coneixen, des del 30 de novembre passat, el seu rival als vuitens de final del Mundial de futbol de Qatar . Argentina es creuarà amb Austràlia , mentre que França es veurà les cares amb Polònia a la primera de les eliminatòries de la Copa del Món .

L'albiceleste finalment va acabar a la primera posició del grup C gràcies al seu triomf contra els polonesos (0-2). Tot i que Messi va fallar un penal a la primera meitat, els gols d'Alexis MacAllister i Julián Álvarez van donar el segon triomf del Mundial als de Lionel Scaloni.

Per la seva banda, Polònia va passar com a segona del grup... per les amonestacions. Empatats a tots amb els mexicans (que van guanyar 1-2 contra l'Aràbia Saudita), van aconseguir l'accés gràcies al fair play .

Abans, a les 4 del vespre, una França plena de suplents va caure contra Tunísia (0-1), però la sorpresa del grup D va ser la classificació d'Austràlia; els oceànics van derrotar Dinamarca (1-0) i accedeixen a les eliminatòries amb un equip modest.

Els encreuaments començaran el dissabte 3 de desembre, amb els Països Baixos – Estats Units i l'Argentina – Austràlia, mentre que per diumenge queden els França – Polònia i Anglaterra – Senegal.