Gavi encara dos nipons. Foto: RFEF

Primera derrota del Mundial 2022 per a Espanya . Els de Luis Enrique Martínez van perdre dijous 1 de desembre passat contra el Japó (2-1) i es classifiquen per a vuitens de final com a segons del grup E. A la primera cruïlla, que es jugarà el proper dimarts 6, espera el Marroc .

Tot i que el partit va començar de forma immillorable per al combinat espanyol (gol de Morata al minut 11) però la Roja no sabria transformar el domini del primer temps en més gols. Nico Williams, efervescent però poc inspirat, va ser dels més incisius abans del descans.

Després del pas pels vestidors, els nipons van canviar radicalment. Van calcar el partit que havien jugat contra Alemanya, sent més intensos i al tercer minut de la represa van igualar la contesa per mitjà de Ritsu Doan. 5 minuts més tard culminarien la seva remuntada, amb una diana de Tanaka.

Minuts després va arribar allò inesperat; a l'altra trobada, Costa Rica va arribar a anar guanyant contra Alemanya, de manera que durant un parell de minuts, tant espanyols com germànics van estar eliminats. Tot i això, la Mannschaft va aconseguir remuntar i guanyar per 4-2, encara que queda fora de la Copa del Món a la fase de grups per segona vegada consecutiva.

Així, el grup E es va tancar amb els nipons com a líders amb 6 punts i Espanya en segon lloc amb 4 punts.