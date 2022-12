Així queda el quadre de vuitens: Espanya jugarà dimarts contra el Marroc|@EP

El Mundial 2022 té ja dibuixat el seu camí fins a la final després del tancament aquest divendres de la fase de grups, amb les cruïlles de vuitens de final que es disputen del 3 al 6 de desembre i amb Argentina, Brasil, França i Espanya com a favorites a veure's a semifinals.



Els galons no van funcionar a Alemanya , Bèlgica o Uruguai a la Copa del Món , eliminades a les primeres de canvi, i els comptes van somriure a tres seleccions de la Conferència Asiàtica classificades, un rècord en el torneig, com el Japó , Corea del Sud i Austràlia .



Gairebé ningú es va lliurar de l'ensurt en major o menor mesura, fins a formar les següents cruïlles de vuitens: Països Baixos-Estats Units , Argentina-Austràlia , Japó-Croàcia , Brasil-Corea del Sud , Anglaterra-Senegal , França-Polònia , Espanya- el Marroc i Portugal-Suïssa .



Espanya s'enfrontarà dimarts amb el veí africà després de ser segona del Grup E. Els minuts de pànic contra el Japó van costar la derrota (2-1) als de Luis Enrique en l'última jornada, però els comptes potser no pintin malament. Pel seu costat del quadre, la tres vegades campiona d' Europa es creuaria amb Portugal o Suïssa a quarts i en el seu horitzó apareixerien també França o Anglaterra .



El Brasil pintava com la gran amenaça espanyola, però els de Tite van ser primers, malgrat el borró (1-0) davant el Camerun , i els suïssos, segons. Així, el Mundial 2022 es frega les mans pensant en un Argentina-Brasil a semifinals, les dues candidates més fortes en aquest costat del quadre, amb protagonisme europeu a l'altre.



França , vigent campiona, s'enfrontarà a l'espessa Polònia sense confiança després de caure davant Tunísia en el tancament del seu grup. Els gals estarien esperant el guanyador de l'Anglaterra-Senegal, amb moltes paperetes per als inventors del futbol.



Els 'Tres Lleons' saben bé què és la fortuna d'un quadre amable, com van aprofitar a Rússia 2018 per arribar a semifinals, però la samarreta no és garantia de victòria. Amb tot, per a Espanya la primera cruïlla és assequible, abans de pensar en una Portugal força més exigent com a hipotètica cruïlla de quarts.



Països Baixos , una tapada que no perd des de la seva eliminació a la passada EURO, Anglaterra i el Marroc són les tres úniques seleccions que no coneixen la derrota a Qatar. D'altra banda, Anglaterra, Suïssa, Croàcia, Espanya, Japó, Brasil, Argentina, França i Portugal repeteixen presència a vuitens quatre anys després.



El tot o res afegeix emoció a un Mundial que ja ha deixat diversos moments d'infart, especialment a la tercera i última jornada. Així, els Estats Units i l'Iran van deixar un duel directe més enllà dels futbolístic que es van quedar els americans per avançar en un grup B que va deixar la pobra imatge de la Gal·les de Gareth Bale.



Al Grup C, Polònia va fer funambulisme en la seva derrota 0-2 davant l' Argentina , durant molts minuts a vuitens per un parell de targetes grogues. Li va sortir bé al tècnic Czeslaw Michniewicz: Mèxic va morir a la riba i el 'Tata' Martino es va acomiadar del 'Tri'.

A Tunísia no li va valer el miracle davant la campiona i Austràlia va repetir la gesta del 2006 i, al Grup E, durant uns minuts van estar eliminades Espanya i Alemanya . Els de Hansi Flick van ajudar els de Luis Enrique i el Japó, amb dos gols en cinc minuts i una pilota que encara no és clara si va sortir, va ser primera del grup de la mort.

Hi va haver drama cada dia, no per a la revelació del Marroc però sí per a una Bèlgica que es va quedar fora, va dir adéu a Roberto Martínez, quan el seu golejador històric Lukaku no va encertar dos metres de la línia de gol en el descompte davant Croàcia. L'últim dia de grups va deixar les llàgrimes d'Uruguai, per un gol de Corea al descompte, i les del Camerun, d'alegria al seu adéu guanyant el Brasil.