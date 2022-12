Partits del Mundial avui 3 de desembre: horaris, resultats i on veure a TV |@EP

Nova jornada al Mundial 2022. Avui 3 de decembre començen els vuitens de partits. Els resultats d'aquests son els que definiràn el començament dels quarts de final.

Aquestes dues eliminatòries són les dues seleccions classificades de la fase de grups, del grup A i B per una banda (1r del grup A i 2n del grup B) i de l'altra, el 1r del grup C (Argentina) i el 2n del grup D (Austràlia).

Horari dels partits de vuitens de final del Mundial 2022



Països Baixos - Estats Units | 16:00 | Estadi Khalifa | La 1, Gol Mundial i Movistar +

Argentina - Austràlia| 20:00 | Estadi Bin Ali | Gol Mundial i Movistar +



Horari, canal i on veure a TV i en línia la fase de grups del Mundial de Qatar 2022



Aquest catorzè dia del Mundial de Qatar 2022, es podrà seguir per la plataforma Gol Mundial per 19.99 euros. Quatre partits de vuitens, dos de quarts, les dues semifinals i la final, es podran seguir en directe i de forma gratuïta a través de La 1 de TVE i Teledeporte. La resta es veuran a través de Gol Mundial.

On veure online els partits del Mundial de Qatar 2022



Tots els partits del Mundial 2022 de Qatar, es podran seguir a MARCA.com on es realitzaran directes diaris de totes les trobades, també es podrà seguir des de Gol Mundial, també La1 emetrà en obert els partits dels Països Baixos vs EUA (dissabte 3, 16h), Anglaterra vs Senegal (diumenge 4, 20), Japó vs Croàcia (dilluns 5, 16h) i el partit entre la selecció Marroc i Espanya el dimarts 6 de desembre a les 16 h de vuitens de final.