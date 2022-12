Més difícil per al Brasil: Telles i Gabriel Jesús, fora del Mundial per lesió|@EP

El Camerun 1-0 Brasil ha deixat una factura molt cara per a la Canarinha . No per la derrota en si, sense conseqüències classificatòries, però sí per la situació a la infermeria. Com ha avançat 'Globoesporte' i ha pogut confirmar MARCA , Telles i Gabriel Jesus estan fora del Mundial per lesió, tots dos amb dos problemes al genoll dret.

El lateral es va veure obligat a ser canviat al minut 55 davant els africans. Va intentar continuar, però no ho va aconseguir. Els seus gestos i les seves llàgrimes van fer presagiar el pitjor, cosa que han confirmat les proves a què se li ha sotmès aquest matí. El sevillista havia estat titular precisament per la lesió d'Alex Sandro, a qui havia substituït contra Suïssa per un contratemps físic del futbolista del Juventus.

També és un dia molt trist per a Gabriel Jesus , a qui no se li van notar amb tanta evidència les molèsties durant el xoc amb el Camerun. En el mateix, al minut 64, el davanter de l'Arsenal va deixar el seu lloc al debutant Pedro , de Flamengo. Aquest dissabte també se li han realitzat exàmens mèdics, que han determinat que l'esperen mínim tres setmanes de baixa , segons el seu entorn. De moment, per cert, la CBF no n'ha actualitzat ni l'estat ni el de Telles.

A Tite se li complica el panorama. Encara que Alex Sandro i Danilo apunten a la tornada a vuitens de final, Neymar és seriosa dubte per mesurar-se amb Corea del Sud i, si arribava, no seria al 100%. Ara el seleccionador suma dues baixes més, contratemps que en atac donaran més protagonisme als Rodrygo , Martinelli o Antony.