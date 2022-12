Una mica de Leo Messi va remoure un partit pla agitat al final, sense riscos excessius a assumir per ningú, definit per l'enorme talent individual del capità que va rubricar després Julián Álvarez i que es va reanimar per un gol australià a l'últim tram que no va impedir el transvasament d'Argentina als quarts de final de Qatar 2022, on l'espera Països Baixos. De fet, una mà salvadora d' Emilano Martínez sobre la botzina va evitar sobresalts seriosos per al conjunt sud-americà, que després de dominar el joc va acabar amb l'aigua al coll i pendent de l'hora.

El novè gol del rosarí en un Mundial, en el seu partit 1.000 com a professional , va portar l' Albiceleste més enllà dels vuitens, on es va estancar quatre anys enrere, a Rússia 2018, superada per França, que va acabar campiona. Argentina va complir davant un rival menor, Austràlia, resignada a la seva sort i encomanada al pas del temps, a una acció puntual oa un desempat per penals per aconseguir per primera vegada a la seva història superar els vuitens que a Qatar 2022 va disputar per segona vegada en tota la seva història. Només va creure al final, quan es va trobar amb el gol inesperat de Craig Goodwin i minuts per obrar un miracle poc abans impensable.

Els vuitens quarts de final de l' Albiceleste segueixen l'hora de ruta marcada el conjunt de Lionel Scaloni, que se situa a tres passes de la Copa . Països Baixos, contra el qual ha escrit Argentina diverses pàgines de moments històrics, serà el proper obstacle. Una exigència més gran que la que va trobar davant Austràlia, que va fer sensació de ser incapaç de posar en perill l'objectiu sud-americà.

Scaloni va pal·liar la baixa sensible d' Ángel Di María , afligit d'una malaltia al quàdriceps de la cuixa esquerra, amb Alejandro 'Papu' Gómez . El preparador de l'Albiceleste va donar continuïtat al centre del camp que va funcionar amb bona nota davant Polònia. Enzo Fernández i Alexis Mac Allister s'han consolidat com a escuders de Rodrigo de Paul , un dels intocables del tècnic que també va consolidar la titularitat de Julián Álvarez en atac.

Va tirar endavant Argentina un partit àrid que li va propiciar una permanent possessió de la pilota en el primer tram i que va decaure de mica en mica quan es va contagiar del ritme preferit pels 'soccerous', sense interès a adoptar riscos innecessaris. No hi va haver trets a porta ni accions de perill fins que Messi el va sacsejar amb el gol del minut 35, que va arribar quan menys s?esperava i quan l?equip de Graham Arnold havia iniciat el compte enrere per arribar al descans indemne.

Una falta lateral va portar la pilota a Alexis Mac Allister, que va fer una passada interior que esperava Nicolás Otamendi . El central va parar la pilota i la va recollir Messi, que va executar el seu xut favorit . Amb l'esquerra, ras, enganxat a un pal. No havia necessitat el rosarí presumir de les seves virtuts. N'hi va haver prou amb una aparició, una mica d'espurna per tirar per terra tota la feina australiana.

Amb un mínim esforç Argentina tenia de cara l'objectiu que va assegurar a l'inici de la segona part, quan Julián Álvarez va signar el segon. L'atacant del Manchester City ha acabat per convèncer Scaloni . Els minuts dels primers partits, quan sortia de la banqueta, han estat apreciats pel tècnic, que el va premiar amb la segona titularitat en detriment de Lautaro Martínez. Un gol de davanter que es va originar com a premi a la pressió de Rodrigo de Paul a la sortida de pilota del rival. Va amagar el porter Matthew Ryan , que se'l va treure de sobre. El va recollir Julià i el va enviar a la xarxa, a porta buida.

Va ser un altre el panorama després de la sentència que va establir l?atacant argentí. L'Albiceleste, amb espais, es va sentir a gust però una acció aïllada , d'infortuni, ho va canviar tot. Austràlia es va trobar amb un gol que li va tornar al partit quan Craig Goodwin, que acabava de sortir al camp, va topar amb un mal rebuig de Nicolas Otamendi. Va xutar des de fora de l'àrea. Pel camí, la pilota va tocar a Enzo Fernández, va despistar Emiliano Martínez i va travessar la porta.

Va renàixer la incertesa. Austràlia es va veure amb opció. Era on volia al tram final, amb un desavantatge mínim i amb possibilitats. Va amenaçar més del que va fer en tot el partit i va poder empatar a l'últim minut, però li va faltar qualitat i convicció per posar en dubte la superioritat de l'Argentina, que va mantenir les maneres i va amarrar la passada a quarts.

Fitxa tècnica:

2 - Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Ezequiel Palacios, m.80), Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña (Nicolás Tagliafico, m.72); Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister (Gonzalo Montiel, m.80); Papu Gómez (Lisandro Martínez, m.50), Leo Messi i Julián Álvarez (Lautaro Martínez, m.72).

1 - Austràlia: Matthew Ryan, Milos Degenek (Fran Karacic, m.72), Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Matthew Leckie (Garang Kuol, m.72), Aaron Mooy, Jackson Irvine, Keanu Baccus (Adjin Hrustic, m.58); Mitchel Duke (Jamie MacLaren, m.72) i Riley Mc Gree (Craig Goodwin, m.58).

Gols: 1-0, m.35: Messi; 2-0, m.57: Julián Álvarez; 2-1, m.77: Enzo Fernández, en pròpia meta.

Àrbitre: Szymon Marciniak (POL). Va mostrar targeta groga a Jackson Irvine i Milos Degenek, d'Austràlia.

Incidències: trobada de vuitens de final del Mundial 2022 disputat a l'estadi Bin Ali d'Al Rahyan davant de 45.032 espectadors.