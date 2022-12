Partits avui 4 de desembre al Mundial 2022: qui juga, horaris, TV |@EP

La vigent campiona del món, França , comença el seu camí a les eliminatòries pel títol. Després de finalitzar la fase de grups com a líder de grup, el quadre entrenat per Deschamps vol fer un pas més al Mundial . Sense Benzema , però amb Griezmann i Mbappé , el conjunt dels bleus fa més por que mai. En un gran estat de forma, el combinat del país veí aspira a continuar defensant la corona obtinguda fa quatre anys a Rússia . Això sí, el camí no serà senzill, ja que tindrà diversos obstacles per superar per poder arribar a la final.

Polònia és el primer rival al qual haurà d'enfrontar-se França a les eliminatòries pel Campionat del Món . El quadre liderat per Lewandowski es va ficar a l'última jornada de la fase de grups a la següent fase. Tot i que va caure derrotada davant Argentina , el conjunt del Vell Continent només va haver d'esperar i va aprofitar la derrota d' Aràbia Saudita davant Mèxic per certificar de forma matemàtica el seu accés a la següent ronda de trobades del campionat més important a nivell de seleccions.

L'Anglaterra – Senegal, un duel amb molt d'interès

D'altra banda, cal destacar una altra de les trobades més interessants de la jornada, i aquesta no és altra que l' Anglaterra – el Senegal . El quadre anglès no ha patit excessius problemes al' hora d' aconseguir el seu pas als vuitens de final de la Copa del Món . Un dels grans favorits per aconseguir el trofeu, el combinat entrenat per Southgate busca seguir fent passos endavant per mantenir-se viu en la lluita pel títol, un dels més exigents de tot el planeta.

L'esquadra africana, per part seva, busca donar la sorpresa. Amb la baixa de Mané , una de les grans estrelles d'aquesta selecció, el Senegal ha aconseguit fer la matxada i estar a vuitens de final. No es conformen, ja que aspiren a poder continuar lluitant pel Mundial i busquen donar la campanada davant d'un dels planters més potents de tot el món. Aquesta trobada pot ser un punt d'inflexió, i el conjunt senegalès vol estar a l'alçada de la seva afició en aquest Campionat del Món .

Quins partits hi ha avui al Mundial 2022? Horaris i TV

Vuitens de final