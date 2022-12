Mateu Lahoz és el representant del futbol espanyol al Mundial. Foto: Europa Press

Són tan necessaris com els futbolistes o els entrenadors; els àrbitres són una part bàsica en qualsevol esdeveniment esportiu i el Mundial de Qatar no n'és cap excepció. Aquest any la FIFA ha trucat a 36 àrbitres principals i 69 assistents, sense comptar els de la sala VOR.

El màxim organisme del futbol continental va destinar un pressupost total de 750.000 euros ; l'àrbitre principal de cada partit de la fase de grups percep al voltant de 5.000 euros , passant aquesta xifra a ser de 10.000 a partir dels vuitens, que ja estan en marxa.

En el cas dels línies i quarts àrbitres, la quantitat és la meitat, és a dir, 2.500 euros a la primera fase i 5.000 a partir de les rondes eliminatòries.