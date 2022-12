Selecció japonesa i selecció croata @ep

Croàcia es va classificar per als quarts de final del Mundial de Qatar 2022, després de derrotar a la tanda de penals (1-3) el Japó en el matx de vuitens, disputat a l'estadi Al Yanub d'Al-Wakrah, després de l'empat (1- 1) que va conduir a la pròrroga i s'enfrontarà al vencedor de Brasil-Corea del Sud.

Croàcia va demostrar ofici en un partit en què el Japó va ser millor fins que li van aguantar les forces, i que va confirmar que no va ser una casualitat que es quedés a un pas de fer història i emular les dues seleccions asiàtiques que, fins ara, són les úniques que han aconseguit el pas a quarts, les dues Corees, la del Nord el 1966, i la del Sud el 2002.



Hajime Moriyasu va fer servir el mateix pla que contra Alemanya i Espanya amb un punt més d'ambició. Primer va esperar la subcampiona del món proveïda enrere, amb una línia de pressió alta per robar la pilota i fer mal a un rival que ja estava advertit del potencial d'una de les revelacions del campionat.



En canvi, Croàcia es va poder avançar si Ivan Perisic no s'hagués entretingut en excés al minut 8 en un greu error a la banda esquerra de Tomiyasu, i el seu xut l'aturés un encertat Shuichi Gonda, o més tard Bruno Petkovic, al 25, no s'enredés en el dubte entre el xut i l'assistència.



La rèplica la va donar el Japó en una doble ocasió de Daizen Maeda, que no va arribar per poc a un centre d'Ito des de la banda dreta, i Kamada, que al minut 40 va enviar als llimbs una retallada dins de l'àrea després d'una jugada col·lectiva i de paciència d?un campió d?Àsia que ja era l?amo del partit.



El gol de Maeda a tocar del descans, després de recollir una pilota solta a l'àrea petita després d'un córner 'de laboratori' centrat per Ritsu Doan, va ser la conseqüència d'un millor futbol nipó davant una Croàcia en què Luka Modric i el seu grup es van veure superats a la primera meitat pel físic i el toc del rival.



Els homes de Zlatko Dalic van pagar amb la mateixa moneda al Japó, que, al contrari que contra Alemanya i Espanya, es van veure superats a l'inici de la segona part, en què el veterà Dejan Lovren va posar un centre al davanter del Tottenham Perisic per a igualar (1-1) amb un cop de cap ajustat al pal.



Sengles fuetades llunyanes d'Endo i de Luka Modric van poder decantar el pols per a japonesos o croats en un partit que s'havia equilibrat camí del desenllaç, i en què dos jugadors coneguts per l'afició espanyola com Budimir (Osasuna) i Mario Pasalic, ex del Elx, van intentar revolucionar els balcànics.



La millora croata no va evitar la pròrroga, en què Croàcia, una 'especialista' en el temps suplementari - com va demostrar a Rússia 2018 després de superar tres rondes cap a la 'plata'- no va poder evitar la tanda de penals amb un darrere intent de Majer , recanvi de Modric, des de la frontal de l'àrea.



L'especialista Croàcia va demostrar el seu ofici a la tanda, on va emergir Dominik Livakovic per aturar tres penals i el somni nipó de fer història al mateix temps. Mario Pasalic va marcar el gol definitiu que col·loca la subcampiona del món a quarts. Modric va respirar alleujat perquè la seva jubilació internacional haurà d'esperar.