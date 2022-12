Espanya es queda fora del Mundial, perd als penals contra el Marroc|@EP

Espanya s'ha quedat a les portes del bitllet per somiar. Després d'un llarg partit, amb pròrroga inclosa, no ha pogut aguantar la pressió als penals. Han fallat 3 pel que el Marroc ha aconseguit la victòria.

La Selecció va realitzar un Mundial de més a menys i contra el Marroc va signar la seva pitjor actuació. Moltes passades, però escasses oportunitats. Luis Enrique no va saber revertir la situació ni al descans ni a la pròrroga. El Marroc fa Història en aconseguir per primera vegada la classificació per als quarts de final.

El duel va ser molt igualat, però sempre es va jugar al que va voler el combinat africà. Regragui va guanyar la batalla a un Luis Enrique perdut, desorientat i que no va saber fer un pla alternatiu davant la teranyina teixida per l'entrenador marroquí. Un altre cop a vuitens, com el 2018, i Espanya que no ha tornat a trepitjar els quarts de final d'un Mundial des que es proclamés campiona el 2010.

L'última estridència de Luis Enrique va ser treure Nico Williams, que havia estat la seva millor elecció des de la banqueta, perquè Sarabia tirés un penal a la tanda. El del PSG va tenir l'ocasió més clara en l'última jugada del matx, però el seu xut se'n va anar al pal igual que la pena màxima que va llançar. La resta ja forma part de la història tràgica del futbol espanyol. La Selecció abans queia a quarts, ara ni això. Toca tornar a començar, però ja sense Luis Enrique.

Bono va ser el gran heroi del Marroc en aturar els llançaments de Carlos Soler i Busquets. Cap espanyol va aconseguir marcar i Achraf va donar la classificació al Marroc. Canvi de cicle a la Selecció i quatre anys més d'espera per a un Mundial després del fracàs estrepitós de Luis Enrique. Es va golejar a Costa Rica i des d'aquí l'equip va caure en barrina. Empat contra Alemanya i derrota davant el Japó per passar patint, i molt, a vuitens. El Marroc va tornar a la realitat Espanya.