Foto: Europa Press

Li van preguntar per això per activa i per passiva i de totes les formes possibies. La continuïtat de Luis Enrique al capdavant de la selecció espanyola de futbol està, més que mai, en dubte. Tot i que el tècnic, després de l'eliminació davant del Marroc, va dir que "seguiria tota la meva vida, però he de pensar que és el millor per a la selecció", la realitat és que això no està gens clar.

D'entrada, el seu contracte finalitza d'aquí a pocs dies, a final d'aquest 2022, i encara que l'asturià va assegurar que "pel que significa l'afecte de Rubiales (el president de la RFEF) i Molina (el director esportiu)", moltes veus apunten que l'asturià deixarà el càrrec d'aquí a unes setmanes.

De fet, periodistes i mitjans han assenyalat un altre asturià, Marcelino García Toral, com el seu possible substitut. La contractació de Luis Enrique es va anunciar el 9 de juliol del 2018 i com a seleccionador ha disputat tres edicions de la Nations League, l'Eurocopa 2020 (que es va jugar l'any passat) i el Mundial del 2022.