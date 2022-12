Qatar no arribarà a l'objectiu d'1,2 milions de visitants de la Copa Mundial |@EP

Qatar va rebre poc més de 765.000 visitants durant les dues primeres setmanes de la Copa del Món , segons un informe dels organitzadors, per sota de les expectatives del país d'una afluència d'1,2 milions durant un mes.

És poc probable que hi hagi un gran augment de visitants en aquesta etapa, ja que només queden vuit equips a Doha i queden vuit jocs dels 64 al torneig que va començar el 20 de novembre.

Els organitzadors havien identificat prèviament que el període pic per als visitants internacionals seria del 24 al 28 de novembre durant la atrafegada fase de grups, quan 32 equips jugaven quatre partits cada dia.

L'informe del 7 de desembre va ser elaborat pel Comitè Suprem per a la Lliurament i el Llegat (SC), que organitza el torneig, i va dir que els primers 17 dies de la Copa del Món van veure 765.859 visitants internacionals, més de la meitat dels quins ja se n'han anat.

L'informe va registrar 1,33 milions d'espectadors i 3,09 milions d'entrades venudes als vuit estadis de Qatar per al torneig que finalitza el 18 de desembre. Un funcionari qatarià, que no va voler ser identificat, va confirmar les xifres. El Comitè Suprem no va respondre a les sol·licituds de comentaris.

El torneig de Qatar , el primer que es realitza a l' Orient Mitjà , és considerat un dels més cars en termes de butlletes, hotels i alcohol, la venda del qual està restringida.

Menys visitants internacionals del que es va pronosticar originalment va conduir a un inesperat excés d'allotjament, però també va evitar un gran amuntegament o problemes de trànsit a Qatar , el país més petit tant per població com per àrea per albergar la Copa del Món .

L'afluència de visitants representa un augment del 25% per a la població resident del país de tres milions, dels quals només al voltant del 10-12% són qatarians.

"A falta de més d'una setmana de competència, ha començat a arribar una onada de nous visitants de les nacions que van arribar als quarts de final", va dir el funcionari qatarià.

S'espera que més visitants acudeixin en massa a Qatar per als partits populars després que el país aixequés les restriccions d'entrada per als ciutadans i residents d'altres estats del Golf .

L'assistència acumulada a l'estadi els primers 52 partits va ser de 2,65 milions, segons el document.

Anteriorment, la FIFA va dir que l'assistència als estadis a Qatar havia superat l'assistència als estadis durant un període corresponent a la Copa del Món del 2018 a Rússia.

Dimarts, centenars d'aficionats marroquins van viatjar a Qatar en vols especials organitzats abans de la victòria del seu equip sobre Espanya. S'espera que s'organitzin baralles similars per permetre que els fanàtics d'última hora volin des de l'estranger per veure els equips intentar avançar.

Els visitants de Qatar han d'obtenir una targeta d'identificació de Hayya abans de viatjar, ja que serveix com a visa d'entrada obligatòria durant el període del torneig. Dimarts, Qatar va eliminar aquest requisit per als països del Consell de Cooperació del Golf.