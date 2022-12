Luis Enrique no renova com a seleccionador i Luis de la Fuente el substituirà|@EP

La Federació Espanyola de Futbol ha decidit no renovar el contracte de Luis Enrique com a seleccionador, que expirava a la conclusió del Mundial . Amb la inesperada eliminació a vuitens de final davant del Marroc, els esdeveniments s'han precipitat.

El tècnic no va viatjar a Barcelona a la tornada de Doha i després d'una conversa amb el director esportiu federatiu, José Francisco Molina , aquest li va comunicar que no seguiria al capdavant de la selecció. Amb la decisió es posa fi al cicle iniciat el setembre de 2018, interromput durant gairebé un any per la malaltia i posterior mort de la filla petita de Luis Enrique .

El relleu el prendrà amb tota probabilitat l'actual seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que s'ha imposat a Marcelino García Toral . A la federació justifiquen la decisió en l'escassetat d'ofertes al mercat i en la promoció interna d'un tècnic pel qual han passat la majoria dels jugadors joves que han debutat a la selecció absoluta amb el seu antecessor.

De la Fuente ha forjat la seva carrera com a tècnic al futbol formatiu. En el seu currículum no hi figura cap experiència en clubs professionals. És un home afable, de perfil baix, que no té res a veure amb l'histrionisme del preparador de Gijón.

La decisió suposa posar punt final al Luis Enrique Club de Futbol en què aquest ha intentat convertir la selecció sota una idea de joc atractiva, però també temerària, sustentada i reforçada pel seu lideratge autoproclamat i la seva forta personalitat.

Després dels fracassos als Mundials de 2014 i 2018 , a l' Eurocopa de 2016, la seva contractació tenia com a objectiu tornar a Espanya els llocs capdavanters en les grans competicions amb un futbol ofensiu i reenganxar una afició desencantada. Amb les semifinals assolides a l'última Eurocopa i el subcampionat a la Lliga de Nacions de 2021 els objectius van ser satisfets a falta de, almenys, igualar-los o acostar-s'hi a Qatar. La patacada amb el Marroc ha fet saltar tot pels aires.