Tite renuncia enmig de crítiques després de la derrota del Brasil davant Croàcia|@EP

Adenor Leonardo Bacchi, Tite , seleccionador del Brasil , que va caure per segona vegada consecutiva en un Mundial abans de semifinals, va ratificar en conferència de premsa que acaba el seu cicle al capdavant de la Canarinha.

«És una derrota dolorosa, però estic en pau amb mi mateix i és la fi del cicle», va comentar Tite, que va recordar que ja ho havia dit fa més d'un any i mig: «No sóc una mena de dues paraules».

«No estava jugant per guanyar i després fent drama per quedar-me, qui em coneix ho sap», va declarar el seleccionador brasiler, que va apuntar que «tot va ser un procés, la Copa (del Món) anterior va ser un procés de recuperació de la formació del equip i ara ha tingut tota una etapa».

Va justificar la sortida ràpida de la gespa després de la tanda perquè no s'acostuma a quedar al camp: «Sóc un paio més reservat. Ni a la victòria, ni a la derrota. M'has vist celebrar altres vegades quan guanyem? És una mica destil. Però segur que saben com n'estic d'orgullós de la feina feta, del compromís, això segur».

Sobre com ha estat la seva etapa al capdavant de la Canarinha, Tite va dir que "el temps respondrà". «No estic en condicions d?avaluar tota la feina feta. Amb el temps es farà. No tinc aquesta habilitat ara després d?una eliminació», va indicar.

Va explicar que Neymar llençaria el cinquè i últim penal (no ho va arribar a fer) perquè és «el jugador que té més qualitat i mentalitat i sap manejar millor la pressió» i va considerar que l'empat de Croàcia, poc abans del final de la pròrroga no es va deure a una desorganització del seu equip.

«No estic d?acord amb la desorganització. Estàvem en una acció ofensiva, posant homes davant, i es va trencar la jugada. En aquell anar i venir una pilota va anar a l'altra banda, es va aconseguir reaccionar i tancar el centre, però la pilota, va tornar, va rematar el jugador, va fregar al defensa i va entrar», va indicar.

També va argumentar els motius i els canvis realitzats: «Tens un jugador de qualitat tècnica i individual, que és Rodrygo . Hi ha un camp lateral i individual, que és Antony . Pere per a l'atac. Alex Sandro va entrar per Militão que tenia una rampa. Desgast del Paquetá. Tots van donar el degut, però entenc totes les crítiques», va comentar.

Tite, per altra banda, va recordar que davant Corea del Sud van tenir una gran efectivitat a la primera part i van aconseguir quatre gols, però que en aquest matx van crear «un volum molt gran d'ocasions» però no les van aprofitar perquè a més «el seu millor jugador va ser el porter».

A més, va enviar un missatge a l'afició brasilera: «Compartim l'alegria, compartim la tristesa. Ningú més que nosaltres no volia donar aquesta alegria. Ho sentim, amb les nostres famílies, amb nosaltres mateixos».