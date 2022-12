Partits avui 10 de desembre al Mundial 2022: qui juga, horaris, TV |@EP

Els quarts de final del Mundial 2022 continuen. Després de la disputa dels primers partits, entre els quals destaca el duel entre els Països Baixos i l'Argentina , arriba el moment que dues de les seleccions més potents d'aquest campionat es vegin les cares. Aquest és el cas d' Anglaterra i França . Dues campiones del món que es mesuren per poder estar a les semifinals de la Copa del Món .

França arriba a aquesta trobada en un dels millors moments de forma. El combinat gal, que defensa el seu títol conquerit a Rússia el 2018 , segueix fent passos endavant per poder revalidar amb èxit la seva corona. Polònia ha estat la seva primera víctima a les eliminatòries pel títol. L'esquadra de Deschamps segueix buscant el creixement per convertir-se en la millor selecció de la vigent edició de la Copa del Món . Ara, té un nou desafiament al davant, un dels més durs que pot tenir al torneig, un dels més exigents del planeta.

Anglaterra és el següent rival de la vigent campiona del món, i busca poder sorprendre la defensora del títol. El quadre de Southgate , que ha eliminat als vuitens de final, la primera ronda eliminatòria, al Senegal , vol fer passos endavant per poder seguir viu a la baralla pel campionat. Després d'accedir a les fases pel campionat com a líder, superant els Estats Units , entre altres conjunts, el duel davant de França pot suposar el punt d'inflexió per al combinat de les Illes britàniques.

Portugal se la juga davant del Marroc

A l'altra trobada de la jornada, corresponent als quarts de final del Mundial 2022, Portugal , que ve de golejar de forma contundent Suïssa, es veurà les cares amb una de les grans sorpreses d'aquest campionat, el Marroc . El conjunt lusità va sorprendre en l'últim partit, ja que el seu entrenador, Fernando Santos , va deixar a la banqueta una de les estrelles més grans del país veí, Cristiano Ronaldo .

Tot i això, l'aposta del seleccionador portuguès va ser perfecta, ja que el resultat va ser l'esperat, i, de passada, les sensacions van ser ideals per poder afrontar un matx com l'antepenúltim de la Copa del Món en un bon estat de forma.

Mentrestant, el conjunt africà s'ha convertit en una de les grans sorpreses d'aquest Mundial . L'esquadra liderada per Achraf Hakimi ha aconseguit ficar-se en quarts de final de forma brillant, eliminant a la tanda de penals Espanya . L'esquadra marroquina va demostrar ser millor en els llançaments des dels 11 metres i ara es veurà les cares amb una de les màximes favorites per aconseguir el torneig, Portugal .

Quins partits hi ha avui al Mundial 2022? Horaris i TV

Cambres de final