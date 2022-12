Cristiano perd el seu últim tren |@ep

Avui hi haurà festa marroquina en Baha. El Marroc es converteix en el primer país africà que passa a seminfinales. Amb gol d'En-Nesyri, l'equip marroquí està classificant per primera vegada en la seva història dins dels quatre millors del món en Al Thumama.



Molta frustració i llàgrimes per a Cristiano, que es va acomiadar de la seva cinquena Copa del Món havent jugat els últims 40 minuts amb una chance claríssima de gol que li va tapar Bono, la gran figura del partit.



El Marroc va cedir el maneig de la pilota i va esperar a Portugal, tal com ho va fer en la instància anterior davant Espanya. El combinat de Fernando Santos va intentar primer amb algunes passades llargues que no li van donar resultat i després amb João Félix, qui va tenir tres oportunitats per a obrir el marcador.



Si bé es van plantar molt bé defensivament, els dirigits per Walid Regragui també van demostrar els seus dots en ofensiva per a ser protagonistes. I així ho van intentar Youssef En-Nesyri, Selim Amallah i Sofiane Boufal fins que va arribar el faci fallida del partit.



Corrien 41 minuts del primer temps quan En-Nesyr es va anticipar amb un gran salt entre Rúben Dies i el mal càlcul de l'arquer Diogo Costa. El cop de cap a la xarxa va avançar a la gran revelació de la Copa del Món i la cara de Cristiano en el banc ho deia tot.



Només va haver-hi temps per a un centre de Bruno Fernandes que es va enverinar des del costat dret i va acabar estavellant-se en el travesser i una contra que gairebé li serveix a Yahia Attiyat Allah per a estirar l'avantatge abans dels vestuaris.



A Portugal, que perseguia la seva tercera semifinal mundialista després de les de 1966 i 2006, no li va quedar una altra que passar a arriscar, a forçar la màquina. I Fernando Santos es va posar a la feina.



No va trigar a manar al camp a Cristiano Ronaldo i a Joao Cancel·lo, l'altre gran damnificat de les dues últimes alineacions. Va retirar al migcampista defensiu Ruben Neves i a Raphael Guerreiro, per a situar a Cristiano Ronaldo en atac al costat de Gonçalo Ramos i en la banda esquerra al lateral del City a la recerca de la seva profunditat i el seu tret a cama canviada.



Com no podia ser menys, Portugal va intensificar la seva pressió i el Marroc es va proveir encara més sense oblidar les contres per a resoldre la trobada i un altre històric triomf. Els homes de Regragui van fer honor al seu sobrenom, 'Lleons de l'Atles'. Van defensar l'àrea com la seva pròpia vida.



Les 'quinas', no obstant això, van tenir, com li va ocórrer a Espanya, les seves opcions per a batre a Bono, però el desencert, fruit de la impotència, li ho va impedir. El Marroc va créixer, pesi i pels canvis, en defensa malgrat mancar dels dues centrals titulars.



Cristiano va buscar, però no va trobar. Es va desesperar al ritme que els seus companys no li trobaven i els seus rivals li assecaven. Ni el '7' de Madeira, ni Joao Felix, menys actiu amb el pas dels minuts, ni Rafael Leao. No hi havia solucions.

Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes no van trobar ni el buit ni el moment precís per alsncanvis, excepte per lesió de Romain Saiss, van refrescar a l'esforç del quadre marroquí, abrigallat per un estadi bolcat amb ell que va xiular cada vegada amb més intensitat, que va festejar cada vegada més un robatori de pilota, o la parada poc després del final de Bono a Joao Felix i una altra a Cristiano ja en la prolongació, en la qual l'expulsió de Walid Cheddira va deixar al seu equip en inferioritat.



El partit va acabar sent una missió de supervivència del Marroc, com ho havia estat davant Espanya, per a liquidar a una Portugal al qual li va passar el mateix però que ni tan sols va poder aconseguir la pròrroga ni els penals pel vol sense motor d'En Nesyri i el malbaratament sense límit de tot l'equip.



Nova jornada de glòria per al Marroc i autèntica maçada per a Portugal, que amb un gran equip, tremenda qualitat barreja perfecta d'experiència i joventut, tenia una magnífica oportunitat per a ser una autèntica aposta i trobar la glòria, més en el tancament de la carrera mundialista del seu gran referent, Cristiano Ronaldo.