La FIFA obre un expedient a Argentina pel partit contra els Països Baixos|@EP

La Comissió Disciplinària de la FIFA ha obert procediments contra l' Associació Argentina de Futbol per possibles infraccions dels articles 12 (Conducta indeguda de jugadors i oficials) i 16 (Ordre i seguretat als partits) del Codi Disciplinari de la FIFA durant la Copa Mundial de la FIFA Països Baixos vs. Argentina , partit que va tenir lloc el 9 de desembre als quarts de final contra Països Baixos .

En aquests articles es recullen possibles sancions entre un partit i sis mesos de suspensió per als casos més greus. En el cas concret de les conductes antiesportives cap a un adversari o qualsevol altra persona que no sigui un oficial de partit, s'assenyala al reglament una sanció d'una trobada. A més, també s'obre procediment a la Federació Neerlandesa de Futbol per aquest article 12.

En el partit de quarts de final davant els Països Baixos, Messi va trucar "babau" al gegant Weghorst, es va encarar amb la banqueta neerlandesa al celebrar un gol davant Louis Van Gaal , a qui després va recordar que "juga a cops de pilota" i va tenir també un encàrrec per a l'àrbitre espanyol, Mateu Lahoz. " No vull parlar de l'àrbitre perquè després et sancionen. No puc ser sincer. Però la FIFA hauria de revisar tot això. No pot posar un àrbitre així per a uns quarts de final d'un Mundial . Crec que ho haurien de veure", va carregar Messi.

I va continuar: "Merèiem passar. Potser no vam fer un gran partit, però jugàvem com ho havíem de fer . I l'àrbitre ens va enviar a la pròrroga. No només va ser pels minuts (d'afegit), sinó per tot el partit . Sempre et juga en contra. L'última falta [de Paredes] crec que no era. T'adones que te la vol inclinar. No va estar a l'alçada i ens va perjudicar molt", va explicar el capità albiceleste. Una crítica que també va compartir l'heroi de la tanda de penals, el Dibu Martínez : " Mateu Lahoz és una bogeria. Arrogant. Li dius alguna cosa i et parla malament. Com va quedar fora Espanya, volia que nosaltres també ho féssim".

El Comitè de Disciplina haurà de deliberar amb celeritat per determinar si algunes de les actituds dels argentins han de ser sancionades, ja que la trobada de semifinals davant Croàcia és dimarts i no hi ha gaire marge d'espera . Argentina està pendent, ja que podria perdre alguns dels seus jugadors. La lupa està sobre Paredes, Dibu Martínez i fins i tot Messi , que va viure moments molt tensos amb Louis Van Gaal.