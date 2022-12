Neymar, desolat després de perdre davant Croàcia / @EP

El Mundial és a menys d?una setmana de tancar la persiana, per decepció dels aficionats futbolers. Aquest campionat és espectacular, amb sorpreses importants com la del Marroc, l'únic equip africà que ha aconseguit arribar a semis en un Mundial. Tot i això, també hi ha altres seleccions que han vist la pitjor cara de la moneda i que han representat les patacades més sonades del Mundial:

- Brasil : malgrat portar penjat el cartell de 'favorit' durant la major part del torneig, la realitat és que tot va quedar en paper mullat. Tot l'exèrcit ofensiu amb què comptava Tite (Neymar, Vinicius Jr., Rodrygo, Richarlison...) no va servir per a res contra Croàcia, que va presentar una candidatura sòlida i grupal amb Modric i Livakovic com a estendards de la selecció escacada.

- Espanya : portar la batuta i el control del partit no va servir gaire per als de Luis Enrique, que només van aconseguir guanyar el partit inaugural contra Costa Rica (7-0). Davant del Marroc, la Roja va esgotar les seves possibilitats fins a la tanda de penals, però el desencert de Sarabia, Soler i Busquets va cedir el pas a quarts a la selecció marroquina.

- Alemanya : era difícil pensar que la selecció de Hansi Flick es quedés en fase de quarts, però així va ser. La seva victòria contra Costa Rica a l'última jornada va ser estèril i van haver de tornar a casa abans del previst.

- Portugal: Cristiano Ronaldo no podrà complir el seu somni de sumar un Mundial al seu palmarès, ja que la 'matagigantes' Marroc es va encarregar d'eliminar d'una copa la candidatura portuguesa per passar a semifinals.

- Bèlgica : una altra selecció que també es va veure superada en la fase de grups. Una pena majúscula per a una generació que tenia jugadors de la talla de Hazard, De Bruyne, Courtois, Lukaku o Carrasco. Ja ho va dir el centrecampista del Manchester City: “Som massa vells”, fent referència al fet que aquest projecte ja ha caducat i necessita foc nou.

- Anglaterra : va partir com una de les favorites després del seu inici esperançador al Mundial. No obstant, no va poder superar la França de Didier Deschamps i va tornar a quedar-se a la riba. Cal recordar que, a la passada Eurocopa, es va quedar a un passet de guanyar el trofeu davant d'Itàlia, però la final la van perdre a la tanda de penals finals.