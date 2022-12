Luis Enrique és un dels que abandona el lloc. Foto: RFEF

Només falten per disputar-se 4 partits del Mundial 2022, però les eliminacions que hi ha hagut fins ara han fet que 7 seleccionadors abandonin els seus llocs de treball per diferents motius. Qui són?

- Luis Enrique Martínez . Dijous 8 passat es va confirmar que l'asturià no segueix al capdavant d'Espanya. Luis de la Fuente serà el seu substitut.

-Tite . L'eliminació del Brasil s'ha saldat amb la marxa del seleccionador veterà. La canarinha busca ara el relleu per preparar les properes cites.

-Robert Martínez . El de Balaguer no continua al capdavant de Bèlgica. Cal veure, per tant, qui escullen els Red Devils per continuar al capdavant d'un combinat que viu un canvi generacional.

- Gerardo Martino . Mèxic també es queda sense seleccionador. L'argentí, ex del Barça, va confirmar la sortida després que el Tri quedés fora del Mundial.

-Otto Addo . L'exfutbolista no seguirà al capdavant de Ghana, després que els Black Stars no superessin la primera fase, després d'estar en un exigent grup amb Portugal, Uruguai i Corea del Sud.

-Paulo Bento . Una altra 'víctima' del dur grup, com Otto Addo. El lusità deixa la banqueta de Corea del Sud després de no aconseguir avançar a la Copa del Món.

- Carlos Queiroz . El veterà tècnic portuguès no segueix al capdavant de la selecció de l?Iran. Cal veure si, com es rumoreja, és un dels futuribles de Portugal.

Aquests noms estan confirmats, però falta veure el que passa amb el futur de tècnics com Gareth Southgate (Anglaterra), Diego Alonso (Uruguai) i Fernando Santos (Portugal).