Aquest dilluns 12 de desembre s'ha celebrat l'acte de presentació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol absolut. L'entrenador de la Rioja ha donat les gràcies al president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, i ha contestat les primeres preguntes dels periodistes.

"He intercanviat missatges amb Luis Enrique. M'ha felicitat, tenim una relació molt bona", ha assegurat. De la mateixa manera, ha dit que no té “línies vermelles” pel que fa als convocats. "Comença una etapa nova, tots els jugadors susceptibles de ser seleccionables tenen una oportunitat. Ningú té les portes tancades", ha dit, preguntat per noms com Sergio Ramos.

"Durant la meva carrera he pogut conviure amb 16 dels futbolistes que han estat convocats al Mundial. Amb tota la modèstia, si hi ha algú que coneix el present i el futur del futbol espanyol és l'home que està assegut aquí", ha asseverat. A més, de la Font ha incidit una vegada i una altra en la paraula "equip". "Ho sentireu molt", ha assegurat.

RECUPERAR L'ESPERIT DEL 2010

De la mateixa manera, el nou seleccionador ha dit, preguntat per si Espanya és un país més de clubs que de la selecció, que li agradaria “recuperar l'esperit del 2010” i que el que vol és que “no hi hagi 48 milions d'entrenadors , sinó 48 milions de jugadors" en referència al fet que el que desitja és que la gent torni a vestir amb orgull la samarreta de la selecció espanyola.