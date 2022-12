Mateu Lahoz, l'àrbitre espanyol / @EP

El paper del qüestionat àrbitre Antonio Mateu Lahoz a l'Argentina - Països Baixos no va passar desapercebut per a la FIFA, que ha pres cartes a l'assumpte i ha enviat el col·legiat a casa abans d'hora, per la qual cosa no tornarà a arbitrar al Mundial de Qatar.

Les recriminacions dels jugadors van ser sonores. Leo Messi, el capità de la selecció argentina, va explicar al final del matx: "Estic amb molta bronca perquè no era perquè s'acabi així el partit. No pots parlar de l'àrbitre, no pots ser sincer perquè després et sancionen. Teníem por abans del partit perquè sabíem qui era. La FIFA no pot posar un arbitre així en aquesta instància".

El Dibu Martínez, l'arquer argentí, tampoc es va quedar curt en la seva crítica cap a Mateu Lahoz: "M'arriben dues vegades i converteixen. L'àrbitre volia que l'empatin. És el pitjor àrbitre de la Copa lluny. Els van donar 120 minuts", i va afegir que “algunes coses que va xiular van ser rares, però nosaltres ens encarreguem de jugar. No mereixíem arribar a instància de penals”.

Però el bàndol orang també 'ha parat' d'ell. Frenkie de Jong, el migcampista blaugrana que ja coneix l'àrbitre de LaLiga Santander, va dir que "l'àrbitre va perdre el rumb a la pròrroga. Va ser realment escandalós". Va argumentar que el col·legiat havia anat a favor dels argentins: "Els jugadors argentins el van envoltar i va canviar la seva actitud. Va començar a xiular faltes molt fàcil contra nosaltres. Luuk (de Jong) només guanya un cop de cap normal i fa sonar el seu xiulet. Patean la pilota a la nostra banqueta i no li va importar".

Més enllà de les queixes dels dos equips, la realitat objectiva és que es va convertir en l'àrbitre que més targetes grogues va mostrar en un partit del Mundial: 18 targetes grogues, vuit per als Països Baixos i deu per a l'Argentina.