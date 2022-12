Foto: Twitch (Ibai Llanos)

El 12 de desembre, dia de la presentació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol, es va tancar amb l'aparició de l'anterior ocupant del càrrec, Luis Enrique Martínez, al canal de Twitch d'Ibai Llanos, un dels streamers més populars en llengua castellana.

Durant la xerrada, l'asturià va repassar el Mundial recent en clau selecció espanyola. Preguntat per si canviaria algun jugador de la llista de 26, Luis Enrique va dir "et sóc sincer, no ho faré públic, però en trauria un i en posaria un altre", va admetre que veu els partits "amb un punt de pena" i va assegurar que va transmetre a la plantilla que hi havia "possibilitats reals" de guanyar la Copa del Món. També va admetre que li sabia greu no haver pogut donar més minuts a Pablo Sarabia.

D'altra banda, ha aplaudit la decisió de nomenar Luis de la Fuente com el seu successor, ha dit que els quatre anys al capdavant de l'equip han estat "meravellosos" i, sobre el seu futur, ha explicat que "em veig amb confiança per agafar un club, però a partir de la temporada que ve".