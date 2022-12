França contra el Marroc, la segona semifinal del Mundial / @EP

Després de gairebé un mes de Mundial , la cita futbolística més important de l'any arriba al final. Argentina , amb un Leo Messi colossal, va aconseguir aquest dilluns el seu bitllet cap a la final en guanyar Croàcia per 3-0. Tot i això, la segona passada es juga aquesta nit a les 20:00h a l'estadi Al Bayt, on França i el Marroc es veuran les cares.

El cartell de favorit en aquesta semifinal el té sens dubte el conjunt entrenat per Didier Deschamps , amb jugadors de la talla mundial de Kylian Mbappé o Antoine Griezmann. Amb un joc pràctic i lúcid, la potència física els està servint per passar per sobre de qualsevol oponent. Tot i que van patir en certs moments contra Anglaterra a quarts, la realitat és que ningú els ha pogut frenar.



Pel que fa al Marroc , ha estat sens dubte la revelació del campionat, després de batre 'cocos' com Espanya o Portugal. Abans podien dir que era sort, avui s'ha demostrat que hi ha una feina al darrere descomunal, tant tàctica com mental. Perquè per arribar a una semifinal, el convenciment ha de ser absolut, i trencar barreres fins al punt de ser l'únic equip africà que ha arribat tan lluny a un Mundial dóna un extra de motivació a qualsevol.

No és tan estrany per als francesos que seria la quarta final per a ells. Si escau, ja han aconseguit dos ceptres, mentre que els marroquins no tenen cap Mundial al seu palmarès.

Revelació contra favorita , el millor escenari per aconseguir un bitllet de la final.