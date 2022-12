Els francesos celebren el passi a la final. Foto: Europa Press



La selecció de França va complir els pronòstics i tindrà l'oportunitat de revalidar el seu títol de campió mundial a la final de la Copa del Món del 2022 davant l'Argentina. El partit es jugarà el proper diumenge 18 de desembre a les 16h (horari peninsular espanyol).

El combinat gal, doncs, disputarà la seva segona final consecutiva després d'imposar-se al Marroc (2-0) a la segona semifinal, gràcies als gols de Theo Hernández i Kolo Muani.

Els de Didier Deschamps van tornar a practicar un futbol més pràctic i contundent que preciosista, i els va servir per derrotar els nord-africans, la gran sensació del torneig. El partit, a més, es va posar de cara ben aviat per als europeus gràcies a la diana del lateral del Milan al minut 5 de partit, que va aprofitar un rebuig a l'àrea, després d'una bona jugada entre Griezmann i Mbappé, per batre Bono , que fins aquell moment únicament havia rebut un gol.

França va poder ampliar la seva renda amb una rematada d'Olivier Giroud que va topar amb el pal, però els de Walid Regragui no van perdre la cara al partit i van aconseguir, amb el pas dels minuts, empènyer els francesos cap a la seva àrea. Acostumats a ser més reactius que proactius, els africans van tenir ocasions per empatar, com una xilena del central del Valladolid Jawad El Yamiq que van treure entre Hugo Lloris i el pal.

Tot i això, el desenllaç més cruel per a la bonica història dels marroquins al mundial va acabar amb un gol de Muani aprofitant una jugada individual brillant de Mbappé quan faltaven 10 minuts per al final.