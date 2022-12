Foto: Europa Press



Les autoritats franceses han donat a conèixer, durant la matinada d'aquest dijous 15 de desembre, que un menor ha mort després d'haver estat atropellat per un conductor que s'ha fugit a la ciutat de Montpeller després de la semifinal del Mundial de Futbol entre França i el Marroc.

Després de l'enrotllament, el noi, de 14 anys, va ser traslladat d'urgència a un hospital proper, però va morir poc després de ser atès, segons ha detallat en un comunicat la prefectura francesa d'Hérault.

Els fets haurien tingut lloc quan un grup de persones, presumiblement seguidors de la selecció de futbol Marroc, es trobaven caminant pel carrer i han pres a un vehicle la bandera de França que tenia penjada a la finestra. Després d'això, el cotxe ha iniciat una fugida i ha atropellat diverses persones, inclòs el menor, segons es pot veure un vídeo difós a les xarxes socials.

Segons la prefectura d'Hérault, el vehicle ha estat trobat a prop del lloc de l'accident i posat a disposició policial. En aquest sentit, la Policia francesa ha iniciat una investigació sobre el que ha passat.

Per part seva, el president del Consell Francès de la Fe Musulmana, Mohammed Moussaoui, ha condemnat en xarxes socials la mort del menor instant que es faci "tot el possible per arrestar l'autor d'aquest crim atroç". "Un automobilista va atropellar seguidors marroquins a Montpeller deixant un nen entre la vida i la mort. Les nostres oracions per ell i el nostre suport als seus éssers estimats", ha afegit Moussaoui.