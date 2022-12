Raphaël Varane, un dels afectats per aquest virus / @EP

Els jugadors de la selecció francesa estan en hores baixes per culpa del "virus del camell", una cosa així com una grip. A les semifinals del Mundial, contra el Marroc, ja hi va haver tres jugadors que es van perdre el partit per estar indisposats: Adrien Rabiot , Dayot Upamecano i Kingsley Coman.

Aquest diumenge es juga la final davant l'Argentina, i són dubte seriós per a la trobada Raphaël Varane i Ibrahima Konaté. Els dos efectius presenten símptomes daquesta malaltia respiratòria. “Són símptomes visiblement lleus per al primer i una mica més pronunciats per al segon”, va informar L'Equipe.

Els dos centrals són titulars a l'equip de Didier Deschamps , però el cos tècnic haurà d'avaluar si estan en condicions per disputar un dels partits més importants de les seves vides. Upamecano i Rabiot, per part seva, ja estaran recuperats per diumenge, però Coman segueix apartat encara dels entrenaments.