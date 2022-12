El seleccionador francès Didier Deschamps parla de la possible incorporació de Karim Benzema|@EP

Didier Deschamps no sembla que hagi de donar gaires pistes sobre l'estat dels seus jugadors afectats pel virus amb vista a l' Argentina-França de demà: Varane, Konaté i Coman són els últims a caure. Com Hugo Lloris en la seva compareixença minuts abans, han deixat clar que han marxat aviat de l'hotel i que no saben com van els tocats. El seleccionador, a més, deixa clar que aquesta tarda i fins i tot demà hi pot haver novetats. També ha respost una pregunta sobre Benzema per limitar-se a comentar que és un més dels lesionats del seu grup i que que vingui o no a la final no és assumpte que gestioni ell.

Últimes notícies del virus: "Els jugadors estaven dormint quan me'n vaig anar, així que no tinc la informació més recent. Intentem arreglar-nos el millor que podem, de forma tranquil·la. Avui hi haurà dades. Els tindré aquesta nit i fins demà per assegurar-me que estem llestos per a aquest gran partit.És un tema que els interessa, ho comprenc. Intentem prendre totes les precaucions possibles, adaptar-nos i fer-hi front, sense passar-nos. Aquesta és òbviament una situació... Si no existís seria millor, però ens les arreglem com podem”.

"Hi ha imponderables, situacions a les quals cal adaptar-se. Vam fer tot el possible per arribar bé al partit de demà contra l'Argentina. Ells també van haver de fer front a certes situacions. El fet que perdessin el primer partit contra l'Aràbia Saudita... No tinc preocupacions ni estrès.L'important en la preparació d'un partit com aquest és mantenir la calma. En una final de la Copa del Món, hi ha el partit, però també el context, que és especial. i potser també a alguns francesos, també els agradaria que Messi guanyés el títol.

Si pot venir Benzema i què li sembla que ja està jugant amb el Madrid: ¿Es passa la veu entre periodistes estrangers per preguntar per ell? Si no contesto, diràs que estic enfadat. Tinc jugadors que es van lesionar abans. Karim n'és un. L'últim a lesionar-se va ser Lucas Hernández. Des de llavors, tinc 24 jugadors per gestionar. Plantejar la pregunta sobre aquests jugadors és, si més no, una mica maldestre. El grup és aquí. No em preocupen les invitacions de jugadors, exjugadors o jugadors lesionats ni m'ocupo jo. Teníem un grup al principi i pel que va passar... En vam perdre tres, amb Nkunku al principi. Foren part del començament de l'aventura. Demà serem 24”.