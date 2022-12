Arxiu - Nasser Al-Khelaifi, president del PSG

L'empresari qatarià està molt content perquè “actualment, tinc els dos millors jugadors del món, Kylian i Leo Messi. Cadascú ha marcat cinc gols al torneig i el PSG ha anotat 13 gols en total. Som el millor club d'aquesta Copa del Món ”, va dir en una entrevista amb el mitjà francès RMC Sport. I va acotar: “Als quarts de final, hi va haver més futbolistes de la Lliga 1 que de la Premier League. Al futbol francès tenim grans jugadors i grans equips”.



Durant la xerrada, Al-Khelaifi no va esquivar la pregunta i va revelar quina selecció donarà suport a la final de diumenge. Va manifestar que desitja que es coroni França, perquè el club que presideix és gal i perquè ell mateix considera aquest país com la seva segona casa.



Al seu torn, el dirigent va reconèixer que el va sorprendre i va entristir l'eliminació de Brasil de Neymar , una altra de les estrelles del PSG. Va explicar que després de la caiguda de la Verdeamarela davant Croàcia a quarts de final, es va comunicar amb l'astre brasiler i ho va notar afligit: “Estava molt trist. Sé tot el que va fer per tornar quan estava lesionat. Per mi, el Brasil va ser un dels millors equips i Neymar va fer el màxim que va poder, fins i tot més... No és fàcil per a ell”.