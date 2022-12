Leo Messi i Kylian Mbappé, les estrelles de les dues seleccions finalistes / @EP

Després de gairebé un mes de futbol infinit, el Mundial de Qatar 2022 arriba al final. Argentina i França es veuran les cares aquest diumenge a les 16:00 h ( Movistar + / Gol Mundial ) a l'estadi Lusail per erigir-se campió d'un torneig marcat per la polèmica i les ombres, però on el futbol i les emocions han aconseguit deixar una mica de banda qualsevol rancor previ de l'aficionat a l'inici del Mundial.

L'ARGENTINA DE MESSI

Si aquest torneig té un component especial, aquest és precisament que es tracta del darrer Mundial de Leo Messi . L'argentí, amb 35 anys a l'esquena, ja ha deixat clar que no tornarà a jugar la competició més important de seleccions. És per això que multitud de futbolistes i de persones en general són favorables al combinat albiceleste: per fer justícia a la trajectòria d'un dels jugadors més importants de la història del futbol.

A l'astre argentí l'acompanyen una horda de jugadors joves , com Julián Álvarez (qui ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial) o Enzo Fernández, que està despertant l'interès de grans equips. Aquesta sang fresca és la que empeny una selecció argentina sense complexos i amb molt més per guanyar que perdre.

La final perduda davant d'Alemanya el 2014 ja queda lluny i els fantasmes ja han quedat alliberats, gràcies en part a la victòria de la Copa Amèrica l'any passat. En cas de guanyar, aquest seria el seu tercer Mundial, el que no guanyen des del 1986, i el que Lionel Scaloni té pràcticament l'obligació "moral" d'aconseguir.

LA FRANÇA DE MBAPPÉ

Tenir un dels millors jugadors del món i un dels que marquessin una època en la propera dècada a la selecció no sempre és garant d'èxit, però en el cas de França sí que ho està sent. Des de la irrupció de Kylian Mbappé al futbol europeu, la selecció gala ha guanyat el Mundial del 2018 i la Lliga de les Nacions del 2021.

Tot i això, més enllà de ser la França de Mbappé, també és la d' Antoine Griezmann. El jugador de l'Atlètic de Madrid és un dels estàndards d'aquesta selecció, multiplicant-se en defensa i fonamental per a la creació ofensiva.

Els pupils de Didier Deschamps buscaran aconseguir el seu segon Mundial consecutiu, que significaria també el tercer en la història. Tot per decidir en els darrers minuts d'aquest discutit però adorat Mundial de Qatar.