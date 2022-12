Partit entre Croàcia i el Marroc @ep

La selecció de Croàcia va complir i va aconseguir aquest dissabte el tercer lloc del Mundial de Qatar 2022 després d'imposar-se (2-1) al Marroc , gràcies als gols de Josko Gvardiol i Mislav Orsic, després d'un partit sòlid i contundent dels de Zlatko Dalic , davant d'una combativa selecció marroquina, que va mantenir l'esperança amb el gol d'Achraf Dari.



La selecció escacada va clavar el primer cop amb el central del Leipzig, però va respondre al minut un altre defensa, en aquest cas Dari per als africans. Després d'un intercanvi d'ocasions i quan la primera part arribava a la fi, Orsic va irrompre des de la banda per tornar l'avantatge als croats, resultat que es va mantenir fins al final per donar-li la medalla de bronze als balcànics.



La selecció que dirigeix Zlatko Dalic va dir adéu a la seva condició de subcampiona del món, després de perdre la final (4-2) davant França a Rússia 2018 , i va igualar el que va aconseguir a França 1998, després de vèncer en el partit pel tercer i quart lloc als Països Baixos (1-2). També amb el xiulet final es va posar fi excepte raresa a la caminada de Luka Modric en la història dels Mundials, després de quatre participacions (2006, 2014, 2018, 2022) i un llegat històric.



Els marroquins, per part seva, s'acomiaden del Mundial amb una quarta posició històrica, en convertir-se en la millor classificació d'una selecció africana en la història de la Copa del Món. Després d'un torneig més que meritori, després de vèncer Espanya i Portugal, i caure davant França a semifinals, 'Los Leones de l'Atlas' tornaran al seu país amb el cap ben alt.



Tot i tractar-se de l'anomenada 'final de consolació' tots dos combinats van sortir al camp amb ganes de tornar-se amb una mica de premi als seus respectius països. Així, des del xiulet inicial les ocasions es van succeir en un i altre camp, a través d'un intercanvi de cops, com si fos un combat de boxa. Un inici de partit frenètic que als set minuts va veure com els croats s'avançaven al marcador.



Gvardiol va aprofitar una centrada al pal curt per llançar - se amb tot i pujar el primer al lluminós . Tot i això, el Marroc no li va perdre la cara al partit i quan encara estaven celebrant el gol els jugadors croats, Dari va tornar a posar l'empat complert el minut nou. El defensa va irrompre a l'àrea petita per rematar una falta lateral botada per Ziyech.



Partit d'anada i tornada que no va frenar el ritme frenètic, almenys durant els primers 45 minuts. Modric va tornar a amenaçar la porteria de Bono, però el seu xut d'esquerra des de la frontal va topar amb un bon rebuig del porter marroquí. I poc després, En-Nesyri no va arribar a rematar una centrada mesurada d'Achraf, després de quedar-se sol a l'àrea petita.



A punt de complir-se el temps reglamentari els croats van tornar a copejar. Orsic va estimar posar un centre a l'àrea, però finalment la pilota va agafar un revolt inabastable per a Bono, que només va poder admirar sota pals l'obra d'art del jugador del Dinamo de Zagreb. Ja a la segona meitat els dos conjunts van baixar les revolucions i el matx va prendre un ritme més baix, fruit també del cansament dels dos equips.



Amb la tranquil·litat de veure's al davant al marcador, els croats es van limitar a controlar el partit, sufocant les escomeses marroquines gràcies a la seva solidesa defensiva. Tot i així, En-Nesyri va tenir l'empat a les botes, primer després d'un xut aturat pel porter croat, que va treure molt bé a la sortida, i en l'últim minut enviant fora un cop de cap que va posar fi a les esperances africanes.