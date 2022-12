Argentina contra França aquest 18 de desembre @ep

Final d'infart. Que bonic és el futbol i com ens fa patir molt. Argentina ha estat a prop de convertir-se en la campiona del món 36 anys després d'emportar-se el darrer títol el 1986. El conjunt dirigit per Lionel Scaloni ha aconseguit ser molt superior a França a la primera part i als primers minuts de la segona, exhibint un joc que ha desconcertat la defensa francesa i ha invisibilitzat durant gairebé tot el matx grans jugadors com Killian Mbappé. Tot i això, res ha acabat com esperaven els argentins, Mbappé ha aparegut, i els francesos han aconseguit empatar el partit en pocs minuts . Ara tot es decidirà a la pròrroga.

El partit ha començat amb una Argentina que sabia dominar la pilota mentre la selecció francesa patia per fer alguna jugada. El xàfec ha caigut ràpid sobre el conjunt de Didier Deschamps quan l'àrbitre ha xiulat una falta de Dembele sobre Di Maria dins de l'àrea, al minut 21, donant un penal a l'Argentina - molt qüestionat perquè en la repetició no s'ha apreciat que hi hagi contacte-. Sigui penal o no, els argentins han sabut aprofitar la situació posant Messi a xutar el penal que, com sempre, no ha defraudat i la pilota ha penetrat a la porteria d'Hugo Loris.

Els francesos no han sabut aprofitar el primer gol i l'Argentina ha continuat dominant el partit sense gaires molèsties. Pocs minuts després, al minut 36, un contraatac argentí ha acabat signant el segon gol amb una increïble combinació entre Messi Messi, Mac Allister i finalment Di Maria, que ha acabat empenyent la pilota dins de la xarxa.

França no ha sabut trobar el seu lloc durant la primera part i se n'ha anat al descans amb dos gols a la motxilla. La final ja estava molt decidida i el conjunt francès havia de capgirar el partit a la segona part si volia seguir aspirant a revalidar el trofeu de campiona del món. Però res d'això no ha passat. Els argentins han sortit al segon temps amb la mateixa agressivitat que el primer, sense deixar que la selecció francesa pogués crear joc.

LA REMUNTADA

La força de l'Argentina ha eclipsat totalment França, amb jugadors com Mbappé que no han tocat la pilota ni han creat perill fins al minut 70, amb un xut que tampoc ha complicat la vida a Dibu Martínez , el porter argentí. Els argentins han estat molt superiors durant els primers minuts de la segona part davant una França que només ha pogut crear perill quan han xiulat un penal a l'Argentina que Killian Mbappe no ha desaprofitat. Així, ha arribat el 2-1 i el partit s'ha revolucionat.

El gol de França ha embogit l'equip francès i, en poc més d'un minut, ha aconseguit fer el segon gol signat una altra vegada per Mbappe . Al minut 81 França ha aconseguit capgirar un partit que, fins aquell moment, estava sent dominat totalment pels argentins. Per part seva, l'equip llatinoamericà s'ha vist aclaparat en rebre dos gols dels francesos en uns pocs minuts, i ha perdut el control que ha exhibit durant tot el matx.

Finalment, ni França ni Argentina han sabut sentenciar el partit - encara que França ha generat molt de perill en els últims minuts- i tot es decidirà a la pròrroga.

Seguirem informant...