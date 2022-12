Mbappe i Leo Messi a la final del Mundial @ep

La final del mundial de futbol és infart. Després d'una primera part dominada per Argentina, França ha aconseguit capgirar el resultat i portar el partit a la pròrroga. Tot i això, aquest gir en el resultat no ha estat el que ha cridat més l'atenció als aficionats, sinó la falta que l'àrbitre ha xiulat a la primera part a favor de l'Argentina i que ha aconseguit que els de Scaloni firmessin el primer gol del partit.

El primer gol d'Argentina ha arribat després d'una falta comesa per Dembelé dins l'àrea . Tot i això, en la repetició no s'ha pogut apreciar bé si hi ha hagut contacte, i moltes persones a les xarxes socials estan denunciant un possible robatori.

"El mundial ha estat perillosament preparat perquè el guanyi Argentina. Penal després de penal. Va robar després de robatori", ha afirmat un usuari a través de Twitter, entre milers de missatges que denuncien la mateixa situació. D'altra banda, altres assenyalen que és un "penal claríssim".

Aquí tenen la jugada, perquè puguin jutjar veient les imatges: