Aficionats argentins segueixen la final de la Copa del Món de Qatar al bar L'Empanada de Papà, el 18 de desembre del 2022, a Barcelona. - Kike Rincon/Europa Press

Els aficionats argentins han començat a celebrar a Barcelona la victòria de la selecció Argentina al Mundial de Qatar del 2022 aquest diumenge.

Diversos grups d'aficionats s'han concentrat en bars de la ciutat per veure el partit i, quan s'ha acabat, s'han congregat als carrers per anar cap a l'Arc de Triomf a celebrar la victòria, on ja s'hi concentren més de 1.000 persones.

El partit ha començat a les 16.00 i ha necessitat pròrroga i penals per decidir el guanyador del Mundial, finalment, Argentina ha guanyat França per quatre gols a la ronda de penals.